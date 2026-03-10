Nieve, lluvia, olas y viento ponen en aviso a media docena de CCAA, con Granada en nivel naranja por nieve

Las previsiones meteorológicas para este martes advierten que Granada enfrentará un episodio de nevadas que llevará a la provincia al nivel naranja, con la posibilidad de acumular hasta cinco centímetros de nieve en 24 horas en áreas situadas por encima de los 1.200 metros, según reportó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Este mismo organismo indicó que otras provincias como Almería, Jaén, Málaga, además de zonas de la Cordillera Cantábrica y los Picos de Europa, Albacete, Cuenca y el noroeste de Murcia permanecerán en alerta amarilla, un nivel de menor riesgo pero que igualmente demanda precaución.

De acuerdo con la información publicada por la AEMET, la jornada estará marcada por una mayor inestabilidad en buena parte de la Península y Baleares, lo que se manifestará en predominio de cielos cubiertos o muy nubosos durante el día. Las nubes tenderán a disiparse parcialmente hacia la tarde en algunas regiones de la mitad norte y el suroeste peninsular, aunque persistirá un escenario de tiempo adverso en numerosos puntos.

El medio AEMET también alertó sobre la presencia de lluvias que podrían alcanzar intensidades localmente fuertes en las islas Pitiusas, Murcia y especialmente en la Comunidad Valenciana, donde se esperan acumulados importantes en el sur del territorio. Además, Ibiza y Formentera, así como el Campo de Cartagena y Mazarrón, y tanto Alicante como Valencia, permanecerán bajo aviso por precipitaciones. Estas lluvias podrían ir acompañadas esporádicamente de tormentas en el área del Mediterráneo y extenderse puntualmente a otras zonas costeras y del interior durante la madrugada.

En cuanto a las nevadas, además de las acumulaciones previstas para las Béticas en cotas de entre 800 y 1.000 metros, se prevén episodios similares en regiones orientales de la meseta sur, el entorno del Sistema Central y en la Cordillera Cantábrica, donde la cota estará por encima de los 1.200 metros. La AEMET señaló que en las zonas montañosas podrán darse heladas de baja intensidad, y se espera la formación de bancos de niebla tanto en áreas montañosas como en regiones prelitorales del Mediterráneo.

Las condiciones marítimas también resultarán adversas para diversas zonas. Tal como publicó la AEMET, existen advertencias por fuerte oleaje en A Coruña y Pontevedra, así como en varias islas canarias: Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Estas islas también experimentarán fuertes vientos del noreste, con ráfagas muy intensas que podrían dificultar aún más la situación, según detalló la agencia meteorológica.

En el caso de Canarias, los expertos señalan que se prevén cielos predominantemente nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con lluvias de menor entidad, mientras que el resto de las islas mantendrán intervalos de nubosidad. El alisio soplará con fuerza, especialmente en las islas montañosas, originando rachas que la AEMET califica de muy fuertes en momentos puntuales.

La evolución de las temperaturas será diferente según la región. Se anticipa un descenso en los valores máximos en Melilla, la franja oriental del Cantábrico, la mayor parte del centro-este y el tercio sur peninsular, donde en sectores interiores este descenso será más acusado. Por el contrario, las máximas experimentarán un aumento en el cuadrante noroeste y el sector norte de la meseta sur. Las temperaturas mínimas subirán en la Comunidad Valenciana y áreas cercanas a la Ibérica, mientras que bajarán en el tercio sur de la Península. El resto del territorio no notará cambios térmicos significativos.

En lo referente al viento, la AEMET precisó que en los litorales de Galicia, el Cantábrico y el sur peninsular predominarán vientos de componente norte y oeste, mientras que el suroeste soplará en los del sureste peninsular y el este en el sur de Baleares. Para otras regiones, se prevé viento suave, con predominancia de la componente oeste y norte en Galicia y el suroeste peninsular, y la norte y este en los restantes territorios.

El organismo estatal subrayó que a lo largo del día podrían producirse episodios de chubascos aislados en otras áreas mediterráneas y durante la madrugada en puntos dispersos del territorio español, sin descartar tormentas ocasionales que puedan acrecentar la situación de inestabilidad meteorológica en varias comunidades autónomas.