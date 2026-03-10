Mar Flores, Ana Rosa Quintana, o Violeta Mangriñán. Todos los looks de los Premios Fearless 2026

Ana Brito, reconocida cómica e influencer, se convirtió en uno de los focos de atención en la alfombra roja de los Premios Fearless 2026 gracias a su elección de vestuario: un vestido efecto “naked” que combinó un body color maquillaje con falda y mangas de gasa al tono. Esta prenda, que evidenció el cambio reciente en su figura poco tiempo después de dar a luz a su segunda hija, fue uno de los estilismos más discutidos del evento, que celebró y premió a mujeres destacadas en distintos ámbitos profesionales. Según publicó la revista Fearless, la quinta edición de estos galardones tuvo lugar este lunes en el Teatro Magno de Madrid y reunió a personalidades como modelos, actrices, presentadoras e influencers, todas ellas comprometidas con el talento y liderazgo femenino en sectores como la comunicación, el arte y la moda.

El medio Fearless detalló que la noche también marcó la consagración de nuevos referentes de estilo gracias a las arriesgadas apuestas de moda presentadas durante el desfile por la alfombra roja. Mar Flores no solo recibió el reconocimiento por sus memorias, tituladas "Mar en calma", sino que fue distinguida como ‘mejor vestida’ por un vestido largo de fiesta en negro. La prenda presentaba una parte superior decorada con flecos brillantes, hombreras marcadas, un cuello alto y mangas largas, complementada por una falda satinada de talle alto, atributos que fueron destacados por la revista.

Ana Rosa Quintana, presentadora con larga trayectoria, reafirmó su gusto por el animal print a través de un abrigo fluido a la altura de la rodilla con estampado de leopardo, un vestido negro de terciopelo con escote en V y accesorios que incluían zapatos con pulsera y detalles joya. De acuerdo con Fearless, Bibiana Fernández, actriz encargada de entregar el reconocimiento a su colega y amiga Ana Rosa Quintana, optó por una combinación de falda lápiz de lentejuelas negras y top de gasa semitransparente en el mismo tono. Su estilismo se completó con zapatos de punta bicolor, un abrigo de piel marrón y clutch dorado.

Violeta Mangriñán, influencer, sorprendió en la gala con una chaqueta azul marino de corte estructurado y silueta peplum que acompañó únicamente con medias negras y zapatos de charol con detalle brillante en el tobillo, sumando un bolso de mano rectangular de gran tamaño. Lola Lolita, acompañada por su hermana Sofía Surfers —quien lució un vestido con tonos grises, dorados y negros—, atrajo las miradas con un vestido rojo inspirado en el clasicismo helénico, escote asimétrico y drapeado en la cintura.

Según reportó la revista Fearless, la escritora Carmen Posadas apostó por un conjunto monocromático sencillo, conformado por pantalón de pinzas y suéter de punto fino en naranja, junto con un bolso de mano tipo sobre decorado con calaveras y salones color cámel. La actriz Carola Baleztena sumó contraste al evento con un vestido largo de estampado multicolor tipo patchwork, de cuello alto y manga larga abullonada, y un maquillaje que resaltó gracias a sus labios pintados de negro.

Entre las figuras que también desfilaron por la alfombra roja se destacó Rocío Martín Berrocal, quien utilizó un vestido verde oliva con cuerpo asimétrico drapeado y efecto capa, de su hermana Vicky Martín Berrocal. Elena Tablada, ex pareja de David Bisbal, eligió una americana-vestido negra de solapas brillantes, que combinó con camisa blanca, corbata de raya diplomática, stilettos negros y un moño recogido con línea al medio.

Karla Sofía Gascón, la actriz galardonada en la edición anterior pero ausente entonces por la polémica de unos tuits antiguos, recogió en esta oportunidad su premio vestida con un vestido de polipiel negro sin mangas, cuello redondo y largo midi de corte recto. Según publicó Fearless, la artista Alaska dio la nota junto a Mario Vaquerizo, su pareja, con un vestido ajustado de estampado geométrico en blanco y negro, mientras que Vaquerizo apostó por una blusa negra semitransparente con topitos blancos y maxi lazo al cuello.

El evento, que destaca la sororidad y el empoderamiento de las mujeres, refleja la apuesta de la revista Fearless por visibilizar y celebrar a referentes femeninos en diferentes áreas, a través de la entrega de estos premios anuales, que ya suman cinco ediciones. La gala en el Teatro Magno se consolidó como un escaparate de tendencias y estilo donde cada invitada mostró sus preferencias y personalidad a través de la moda, según consignó el propio medio organizador.