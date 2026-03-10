Agencias

Las exportaciones chinas aumentaron un 19,2 % interanual en enero y febrero

Guardar

Pekín, 10 mar (EFE).- El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo avanzó un 19,2 % interanual en los dos primeros meses del año hasta unos 4,62 billones de yuanes (644.000 millones de dólares), acelerando así la tendencia marcada en 2025, cuando aumentó un 6,1 %.

Según los datos oficiales publicados este martes por la Administración General de Aduanas del país asiático, las importaciones se incrementaron en un 17,1 % hasta los 3,11 billones de yuanes (434.000 millones de dólares).

Así, en el primer bimestre de 2026, el superávit comercial chino fue de 1,51 billones de yuanes (210.000 millones de dólares). EFE

(foto) (video)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

1-2. Cristal, a fase de grupos de la Libertadores tras eliminar a Carabobo en penaltis

Infobae

Las exportaciones chinas de tierras raras aumentan un 23 % en enero y febrero

Infobae

EEUU afirma haber alcanzado "más de 5.000" objetivos en Irán tras diez días de ofensiva

Washington sostiene que la operación “Furia épica” junto con Israel logró un gran volumen de ataques en la región, al tiempo que autoridades de Teherán reportan numerosas bajas, y fuentes militares detallan que emplearon bombarderos, cazas y drones avanzados

EEUU afirma haber alcanzado "más

Imputados "dos presuntos terroristas" por la contraprotesta frente a la residencia del alcalde de Nueva York

Las autoridades estadounidenses formalizaron cargos contra sospechosos ligados a Estado Islámico tras el lanzamiento de artefactos explosivos durante una manifestación en Nueva York, incidente que representó un grave riesgo y generó alarma por posibles motivaciones extremistas

Imputados "dos presuntos terroristas" por

Antonio Banderas, rotundo, se posiciona en el enfrentamiento con las influencers

Antonio Banderas, rotundo, se posiciona