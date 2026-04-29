Regresan a sus países desde Paraguay un primer grupo de migrantes no admitidos por EE.UU.

Asunción, 29 abr (EFE).- Un primer grupo de migrantes latinoamericanos no admitidos por Estados Unidos regresó a sus naciones de origen usando Paraguay como tercer país seguro, en el marco de un memorando de entendimiento en materia migratoria firmado por ambos Gobiernos en febrero pasado, informó este miércoles al director de Migraciones de Paraguay, Jorge Kronawetter.

Durante una entrevista con la radio local, señaló que cuatro de los 16 migrantes que llegaron al país desde suelo estadounidense hace una semana dejaron el país suramericano en la víspera, en vuelos costeados por la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

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"Estaba pautado que salieran 5, pero un vuelo se canceló, hoy está saliendo el siguiente", añadió el funcionario, al tiempo que aclaró que los 16 migrantes son de nacionalidad boliviana, dominicana, ecuatoriana y salvadoreña.

Asimismo, aseveró que estos migrantes "expresaron voluntariamente" su deseo de abandonar Paraguay, si bien podían optar por permanecer ahí si cumplían con las normas migratorias vigentes.

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El pasado 23 de abril, Paraguay anunció que actuará como tercer país seguro para que un máximo mensual de 25 migrantes no admitidos por EE.UU. sean repatriados.

Entonces, el jefe de la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare), Carlos Vera, dijo durante una conferencia de prensa en Asunción que la OIM "acompañará" el proceso y costeará la "asistencia humanitaria inmediata en áreas como alojamiento, alimentación y atención médica de emergencia" de todos los migrantes.

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En agosto pasado, Estados Unidos y Paraguay firmaron un Acuerdo de Tercer País Seguro con el que Washington podrá remitir a la nación suramericana casos de personas que soliciten refugio.

Según dijo entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo en un comunicado, el Memorándum de Entendimiento entre la Conare y los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional fortalecerá "la cooperación en el análisis y tratamiento de solicitudes de protección".

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El convenio de febrero "pretende ayudar en el proceso migratorio de la región facilitando la repatriación de migrantes a sus respectivos países o a un tercer país que consideren", señaló en su momento la Cancillería. EFE