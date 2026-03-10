Las bolsas europeas rebotan ante la esperanza de que la guerra en Irán termine pronto

Madrid, 10 mar (EFE).- Las bolsas europeas rebotan este martes, mientras el precio del petróleo baja con fuerza, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurase que la guerra con Irán está "prácticamente terminada".

Después de cerrar la víspera con caídas inferiores al 1 %, y mientras el precio del crudo brent baja a esta hora cerca de un 6 %, hasta el entorno de los 93 dólares, los futuros de las principales plazas del Viejo Continente apuntan casi de forma generalizada a una sesión con ganancias.

Los futuros de la Bolsa de Fráncfort suben el 1,28 %, mientras que los del índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenar de empresas más capitalizadas de la zona euro, avanzan el 1,27 %.

Los de la Bolsa de París, por su parte, suman el 0,99 %, mientras que los de Londres cotizan planos.

En Wall Street, tras cerrar ayer en verde, con subidas del 0,5 % en el Dow Jones de Industriales, los futuros sobre sus principales indicadores apuntan a mínimos descensos del entorno del 0,15 %.

En Asia, la sesión es positiva: la Bolsa de Shanghái gana el 0,47 %, el Hang Seng de Hong Kong el 1,83 % y el Nikkei de Tokio el 2,5 %.

Los mercados se recuperan después de que Trump asegurase ayer que la guerra con Irán "prácticamente había terminado", aunque luego añadió que aún no sabia "hasta donde podían llegar".

Asimismo, Trump advirtió de que, si Irán bloquea el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz, su país "golpeará 20 veces más fuerte" al Estado Islámico de lo que lo ha hecho por ahora.

Estas declaraciones propician que el petróleo brent, disparado en la sesión anterior -llegó a rozar los 120 dólares por barril-, cotice hoy a la baja, con una caída del 6,02 %, hasta los 93,8 dólares.

El euro, por su parte, avanza y se cambia a 1,163 dólares, mientras que el oro sube el 0,61 %, hasta los 5.175,98 dólares.

La plata gana el 1,9 %, hasta los 88,92 dólares.

El bitcóin se revaloriza el 2,24 %, hasta rozar los 70.000 dólares.