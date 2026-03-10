La Justicia noruega mantiene la prisión preventiva contra el hijo de la princesa heredera

Un tribunal en Oslo ha determinado este martes que Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera, Mette-Marit, tendrá que continuar en prisión preventiva en el marco de su juicio por 38 delitos, incluyendo cuatro violaciones y violencia machista contra una de sus exparejas, Nora Hakland.

El Tribunal de Distrito de Oslo ha dictaminado que la prisión preventiva en su contra está "suficientemente justificada" y no constituye una medida "desproporcionada" después de que la defensa del joven presentase una solicitud esta semana para obtener la libertad.

La corte se ha referido además a la gravedad y el alcance del caso, así como al alto riesgo de reincidencia, especialmente debido a que fue arrestado poco antes de empezar el juicio y acusado por agresión, amenazas con un cuchillo y violación de una orden de alejamiento por parte de su expareja, según ha recogido la cadena de radiodifusión pública NRK.

Las leyes de Noruega establecen que si un acusado se encuentra detenido al inicio de un juicio puede permanecer entre rejas hasta que se dicte sentencia. Hoiby está acusado de diferentes cargos que también incluyen violencia contra su exnovia, además de daños y alteración del orden público, así como otros cuatro cargos por violar una orden de alejamiento.

El joven de 29 años también está acusado de grabar los genitales de cuatro mujeres sin su conocimiento, así como amenazas contra un hombre, acoso a la Policía e infracciones de la normativa de tráfico. El juicio en su contra empezó el pasado 3 de febrero.