Agencias

La Justicia noruega mantiene la prisión preventiva contra el hijo de la princesa heredera

Guardar

Un tribunal en Oslo ha determinado este martes que Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera, Mette-Marit, tendrá que continuar en prisión preventiva en el marco de su juicio por 38 delitos, incluyendo cuatro violaciones y violencia machista contra una de sus exparejas, Nora Hakland.

El Tribunal de Distrito de Oslo ha dictaminado que la prisión preventiva en su contra está "suficientemente justificada" y no constituye una medida "desproporcionada" después de que la defensa del joven presentase una solicitud esta semana para obtener la libertad.

La corte se ha referido además a la gravedad y el alcance del caso, así como al alto riesgo de reincidencia, especialmente debido a que fue arrestado poco antes de empezar el juicio y acusado por agresión, amenazas con un cuchillo y violación de una orden de alejamiento por parte de su expareja, según ha recogido la cadena de radiodifusión pública NRK.

Las leyes de Noruega establecen que si un acusado se encuentra detenido al inicio de un juicio puede permanecer entre rejas hasta que se dicte sentencia. Hoiby está acusado de diferentes cargos que también incluyen violencia contra su exnovia, además de daños y alteración del orden público, así como otros cuatro cargos por violar una orden de alejamiento.

El joven de 29 años también está acusado de grabar los genitales de cuatro mujeres sin su conocimiento, así como amenazas contra un hombre, acoso a la Policía e infracciones de la normativa de tráfico. El juicio en su contra empezó el pasado 3 de febrero.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Una delegación de Vox, sin Abascal, asistirá a la toma de posesión de José Antonio Kast como presidente de Chile

Una delegación de Vox, sin

EEUU y Argelia se consolidan como principales proveedores de gas a España en febrero

EEUU y Argelia se consolidan

Europa incrementó un 210% la importación de armas y es la región del mundo que mas se rearma en la última década

Ucrania concentra casi el 10% de las transferencias militares globales tras la invasión rusa, mientras el informe SIPRI destaca que Estados Unidos afianza su rol como principal suministrador a Europa, desplazando a Oriente Medio y reconfigurando el comercio mundial de armas

Europa incrementó un 210% la

UNICEF denuncia la muerte de más de 80 niños por los ataques de Israel contra Líbano

Cifras oficiales señalan que decenas de menores han perdido la vida y cientos han resultado heridos en el contexto de enfrentamientos recientes, mientras organizaciones humanitarias advierten sobre el creciente desplazamiento familiar y las condiciones precarias en los refugios libaneses

UNICEF denuncia la muerte de

Ucrania envía al primer equipo de expertos contra drones iraníes a proteger bases de EEUU en Jordania

Volodimir Zelenski confirmó que un grupo especializado partió hacia Jordania tras la solicitud urgente de Washington, dispuesto a compartir conocimientos sobre defensa en la región, aunque en función de las prioridades internas, según una entrevista en The New York Times

Ucrania envía al primer equipo