La CEOE cree que la cooperación empresarial entre Europa y Latinoamérica es hoy "más necesaria que nunca"

El secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y director de Relaciones con Iberoamérica de la CEOE, Narciso Casado, ha afirmado que la cooperación de los ecosistemas empresariales europeos y latinoamericanos es "más necesaria que nunca" ante el actual contexto internacional de transformaciones tecnológicas y geopolíticas.

"Iberoamérica se construye desde las empresas, las instituciones y los emprendedores. Los empresarios no sabemos de fronteras, sabemos de oportunidades", ha sostenido durante su intervención este martes en el 34º Encuentro Internacional de Soft Landing organizado por SoftLanding World y el Ayuntamiento de Madrid.

"Debemos cuidar, hoy más que nunca, a los jóvenes que emprenden y a las empresas que despegan para hacer de Iberoamérica una región más innovadora, sostenible e integrada", ha añadido.

Casado ha subrayado el papel estratégico de España como puente natural entre Europa y América Latina tras destacar el posicionamiento de Madrid como uno de los principales 'hubs' empresariales del Viejo Continente capaz de conectar inversión, talento e innovación.

El secretario permanente del CEIB ha puesto en valor, también, el papel de las organizaciones empresariales como espacios de diálogo capaces de impulsar y reorientar políticas públicas favorables al crecimiento. Así, ha manifestado que las empresas generan riqueza humana al crear oportunidades y posibilitar la movilidad social.

Casado ha animado a avanzar en acuerdos que aporten seguridad jurídica y que faciliten los intercambios comerciales, la cooperación y la cooperación entre los Estados miembro de la Unión Europea y el Mercosur.

Asimismo, ha recordado que Madrid acogerá el próximo mes de noviembre la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, en cuyo marco CEOE y CEIB, junto con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), organizarán el Encuentro Empresarial Iberoamericano.

