Israel afirma que ha matado a un alto cargo de Hezbolá en ataques contra el sur de Líbano

El Ministerio de Sanidad de Líbano informó que los ataques efectuados en Juaya causaron al menos siete muertos y más de veinte heridos. En el contexto de estas cifras, la noche del domingo se desarrolló una operación del Ejército israelí en esta localidad del sur del país, en la que, según la información oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), se logró la muerte de Hasán Salamé, identificado como un alto mando de la milicia chií libanesa Hezbolá.

De acuerdo con el comunicado difundido por las FDI y citado por medios internacionales, Salamé ejercía el rol de comandante de la llamada "unidad Nasser", una de las tres divisiones regionales que mantiene Hezbolá en el sur libanés. El ataque se realizó durante la noche en Juaya, en lo que Israel describió como un “ataque nocturno de precisión”. Hasta el momento, la organización Hezbolá no ha emitido declaraciones públicas respecto a la muerte de Salamé.

La nota oficial compartida en redes sociales por el Ejército israelí caracterizó a Salamé como "un veterano de la organización terrorista Hezbolá que ocupó una larga serie de cargos", mencionando entre sus funciones previas la comandancia del sector Al Jiam, una localidad situada en la gobernación de Nabatiyé. Según detalló el medio, las FDI acusaron a Salamé de haber llevado a cabo “en numerosas ocasiones” acciones armadas contra el Estado de Israel y de planificar ataques que, según sus afirmaciones, tuvieron como objetivo a la población civil israelí.

El comunicado de las FDI subrayó su intención de mantener lo que describieron como una política de actuación “contundente” frente a Hezbolá. El documento añadió: “que ha decidido unirse a la campaña y actuar bajo el amparo del régimen iraní”. Las FDI aseguraron que continuarán este tipo de operaciones para responder a lo que consideran amenazas de la milicia libanesa, a la que vinculan con Irán.

En relación a la magnitud del ataque, el Ministerio de Sanidad libanés reiteró que la ofensiva en Juaya generó un saldo de siete personas fallecidas y más de veinte heridas. Estos datos aportan un panorama de las consecuencias inmediatas del operativo, afectando tanto a miembros de la organización objetivo como a la población local.

La muerte de Salamé ocurre en un contexto de creciente tensión fronteriza, con episodios de violencia que involucran a fuerzas israelíes y a la milicia de Hezbolá. El Ejército de Israel ha intensificado sus acciones en la zona sur del Líbano, mientras desde el lado libanés, el Ministerio de Sanidad ha reportado un aumento en las víctimas civiles en las áreas bajo ataque.

La identificación de Salamé como uno de los líderes responsables de la coordinación de operaciones en el sur de Líbano reviste relevancia para las Fuerzas israelíes, dado el papel estratégico que la “unidad Nasser” desempeña en la estructura de Hezbolá, según lo expuesto en el comunicado militar. La nota añadió que Salamé promocionó, durante su trayectoria en la organización, actividades dirigidas contra instalaciones y ciudadanos israelíes.

El desarrollo de estas operaciones y las bajas registradas incrementan la preocupación sobre la estabilidad en la frontera entre Israel y Líbano, región donde se han registrado frecuentes intercambios de disparos y ataques localizados desde que se agravó la crisis regional, según informaron las FDI y el Ministerio de Sanidad libanés.

Las fuentes oficiales subrayaron, tanto en Israel como en Líbano, que los bombardeos han generado impacto en la población civil, aunque la prioridad de los objetivos señalados por parte israelí continúa centrada en mandos y estructuras de la milicia Hezbolá.