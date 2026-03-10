Israel afirma haber atacado un complejo subterráneo de desarrollo de armas de la Guardia Revolucionaria de Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel han reportado que una de sus acciones más recientes tuvo como blanco un complejo subterráneo en Teherán, asociado a la Universidad Militar Central de la Guardia Revolucionaria, conocida como Imán Husein. Según consignó la fuente, esta instalación, ubicada en el centro mismo de la capital iraní, habría sido utilizada tanto como centro de desarrollo de armas y misiles balísticos como activo estratégico y punto de reunión para operaciones militares. El ejército israelí informó que esta instalación servía a la Guardia Revolucionaria de Irán para realizar experimentos y pruebas vinculadas con la producción y el desarrollo de tecnología balística.

De acuerdo con el balance proporcionado por las Fuerzas de Defensa de Israel y citado por la fuente, la ofensiva aérea también incluyó bombardeos dirigidos a la infraestructura de la Fuerza Quds, la sección de la Guardia Revolucionaria iraní cuyas operaciones se extienden más allá de las fronteras del país y se concentran en acciones de inteligencia y coordinación de actividades externas. Además, las fuerzas israelíes reportaron impactos contra instalaciones relacionadas con la fabricación de armamento y sistemas de defensa de Irán.

La operación se inscribe en el contexto de una ofensiva conjunta llevada a cabo por Israel y Estados Unidos, que ha alcanzado su undécimo día. Durante este periodo, la escalada ha generado un saldo superior a 1.200 muertes en Irán, de acuerdo con cifras compartidas por las autoridades iraníes. Entre las víctimas, según detalló la fuente, se encuentran tanto el líder supremo Alí Jamenei como diversas figuras relevantes del gobierno y la estructura militar iraní, incluyendo ministros y altos mandos del ejército nacional.

El conflicto, caracterizado por una intensidad sostenida y ataques cruzados, ha motivado la respuesta de las fuerzas iraníes. Según reportó la fuente, Irán ha lanzado una serie de agresiones en represalia, empleando misiles y drones que han tenido como objetivos tanto el territorio israelí como instalaciones ligadas a intereses estadounidenses. Entre los blancos señalados se encuentran diferentes bases militares en países de Oriente Próximo, lo que refleja una expansión geográfica del enfrentamiento.

El despliegue de ataques aéreos contra infraestructuras militares y centros de desarrollo tecnológico en Irán forma parte de la estrategia más amplia adoptada por Israel y sus aliados en respuesta a las capacidades balísticas y la proyección regional de la República Islámica. El ejército israelí subrayó, según la fuente consultada, que las incursiones procuran neutralizar los centros neurálgicos donde la Guardia Revolucionaria realiza experimentos y ensayos destinados al perfeccionamiento de su arsenal estratégico.

Las autoridades militares de Israel resaltaron que la Universidad Militar Imán Husein constituye uno de los pilares de la infraestructura militar iraní, y que las rutas subterráneas atacadas integran la red utilizada para el desplazamiento, experimentación y acopio de recursos vinculados al programa de misiles del país persa. Según indicó la fuente, esta red subterránea representaba tanto un activo logístico como un resguardo de alto valor operativo frente a eventuales ataques.

En la última oleada de la ofensiva, según documentó la fuente, los ataques israelíes se centraron en estructuras clave del dispositivo bélico iraní. Además de los complejos de experimentación y desarrollo, las fuerzas israelíes informaron sobre bombardeos contra centros operativos y puntos de mando central de la Fuerza Quds, reforzando la intención de debilitar las capacidades de proyección exterior de la Guardia Revolucionaria.

La fuente también detalló que la respuesta militar iraní abarcó el empleo de sistemas de lanzamiento de misiles y vehículos aéreos no tripulados, extendiéndose más allá de las fronteras iraníes y apuntando a intereses occidentales y aliados en la región. Según el balance de los hechos recogido por la fuente, la escalada del conflicto ha incidido tanto en el terreno militar como en la situación humanitaria, evidenciando la magnitud de las pérdidas tanto entre la población civil como entre funcionarios de alto rango.

A lo largo de estos once días de hostilidades, el foco se ha mantenido sobre las instalaciones de valor estratégico para ambas partes. Israel y Estados Unidos han defendido la necesidad de estas acciones como parte de una política de contención ante la amenaza del desarrollo de capacidades balísticas por parte de Irán, mientras que las autoridades iraníes han denunciado el costo en vidas y la extensión de los ataques más allá de instalaciones estrictamente militares, según refirió la fuente original.