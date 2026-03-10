Irán reivindica ataques contra una refinería y depósitos de combustible en Haifa

El Ejército de Irán ha reivindicado este martes un ataque contra una refinería de petróleo y depósitos de combustible en la ciudad israelí de Haifa, en el norte del país.

"Las instalaciones de refinería de petróleo y almacenamiento de combustible del régimen israelí en Haifa han sido atacadas en las últimas horas por drones de la Fuerza Aérea del Ejército iraní", ha informado el Ejército en un mensaje difundido por la agencia estatal IRNA.

Irán libra el undécimo día de guerra con Estados Unidos e Israel, tras la ofensiva masiva lanzada por Washington y Tel Aviv el pasado 28 de febrero para descabezar a la República Islámica, una operación que deja más de 1.200 muertos en suelo iraní. Desde entonces, Teherán ha llevado la guerra a una decena de países de la región, atacando Israel además de intereses estadounidense en la zona.

Las represalias dejan al menos una decena de muertos en Israel, en un momento en el que las autoridades iraníes afirma que por ahora no hay motivos para abordar un alto el fuego, ya que el país está centrado en "dar una respuesta aplastante al enemigo".