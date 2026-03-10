Intel lanza los nuevos procesadores Core Series 2, con hasta 12 núcleos P para cargas industriales críticas en el 'edge'

Intel ha presentado sus nuevos procesadores Core Series 2, que llegan con una arquitectura de hasta 12 núcleos P y están diseñados para cargas de trabajo exigentes de entornos industriales, de cara a responder a los desafíos críticos 'edge' con mejoras de rendimiento en tiempo real y la gestión de tareas simultáneas exigentes, de forma fiable.

La tecnológica ha dado a conocer sus nuevos procesadores en el marco de la feria tecnológica Embedded World 2026, donde ha señalado que se trata de una familia enfocada en la computación industrial, concretamente para aplicaciones de 'edge' de "misión crítica".

Es decir, Intel Core Series 2, también llamada Bartlett Lake, busca abordar los desafíos que enfrentan las operaciones industriales modernas, que exigen procesadores que puedan manejar múltiples cargas de trabajo simultáneamente, incluyendo desde sistemas de control crítico para la seguridad, hasta el procesamiento de datos en tiempo real, como ha explicado Intel en un comunicado.

Así, con arquitecturas de hasta 12 núcleos P, Core Series 2 se compone de los modelos i9, i7 e i5, que a su vez cuentan con distintas configuraciones de Potencia de Diseño Térmico (TDP) que van desde los 45 W hasta los 125 W. El modelo más avanzado es el Core 9 273PQE, que integra 12 núcleos P y 24 hilos, con una frecuencia 'all-core' de hasta 5,3 GHz, 36 MB de caché y 125 W TDP.

Intel ha subrayado igualmente que estos nuevos chips también resuelven problemas habituales de la industria como que, a diferencia de los procesadores tradicionales, no obligan a los fabricantes a escoger entre potencia computacional o confiabilidad en tiempo real, sino que ofrecen ambas capacidades sin tener que recurrir a arquitecturas multiprocesador más complejas y que aumentan los costes.

Esto se traduce en que pueden ejecutar cargas de trabajo complejas y de forma simultánea, sin comprometer los tiempos de ejecución ni el resultado final.

La compañía ha subrayado igualmente su capacidad elevada frente a competidores. Por ejemplo, Intel ha asegurado que, en comparación con los procesadores AMD Ryzen 7 9700X, los nuevos Intel Core Series 2 ofrecen una latencia PCIe máxima hasta 4.4 veces menor, además de ofrecer hasta 2.5 veces más tiempo de respuesta determinista y hasta 3.8 veces mejor rendimiento. Igualmente, ofrece hasta 1.5 veces mayor rendimiento multihilo.

Esta nueva serie de procesadores se une a la presentada en el marco del CES 2026, Intel Core Ultra Series 3, con lo que, como ha manifestado el vicepresidente corporativo de Intel y director general del Edge Computing Group, Dan Rodriguez, la compañía pretende continuar ofreciendo "plataformas integrales" que satisfagan "las diversas necesidades de los clientes del 'edge' con un rendimiento, fiabilidad y aceleración de inteligencia artificial (IA) integrados de vanguardia".

EDGE AI SUITES PARA ACELERAR LA IA EN EL SECTOR SANITARIO

Junto a los nuevos procesadores, Intel también ha presentado su Suite de IA para la Salud, enfocada en la monitorización de pacientes mediante IA.

Esta suite pretende ayudar a los profesionales a gestionar sistemas de salud, que se enfrentan a un creciente volumen de pacientes y a limitaciones de personal. Por tanto, se presenta como una solución que lleva la monitorización de pacientes desde dispositivos aislados hacia ecosistemas inteligentes y conectados, de cara a obtener información más rápido mediante soluciones de IA y ofrecer un funcionamiento fiable en situaciones reales.

Con ello, la suite permite llevar a cabo tareas de IA multimodal que se ejecutan de forma local en procesadores Intel, es el caso de detectar arritmias en electrocardiogramas o el seguimiento visual 3D anónimo. Este tipo de tareas ayudarán a realizar diagnósticos sin necesidad de conectarse a la nube.

Intel ha señalado que los sistemas Edge con procesadores Intel Core Ultra Series 3 e Intel Core Series 2 con núcleos P ya están disponibles a nivel general.