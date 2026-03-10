Industry Club, escaparate del diverso ecosistema audiovisual iberoamericano y español del festival

Industry Club, el espacio de negocio de Mafiz, ha recibido este martes la visita del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, Mariana Pineda; el subdirector general de Fomento del ICAA, Fernando Bigeriego; y el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar. Estará abierto hasta el 13 de marzo en el hotel NH.

Las autoridades han tenido la oportunidad de recorrer el espacio de networking, negocio y promoción que Mafiz, área de industria del Festival de Málaga, organizado por el Ayuntamiento a través de Málaga Procultura, pone al servicio de institutos de cine nacionales e internacionales, compañías de ventas y otras entidades del sector audiovisual.

Así lo han informado desde el festival en una nota, en la que han precisado que este año, el Industry Club reúne a 46 expositores, entre ellos, los del ICAA, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Málaga Film Office y Canal Sur y los de organismos como la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), el programa Ibermedia y SGAE.

Las autoridades también han tenido la oportunidad de compartir impresiones con la delegación de Panamá, país invitado de honor de Latinamerican Focus con una delegación de 40 profesionales y un amplio programa de actividades.

Según han asegurado, la dimensión internacional de este enclave se consolida en el área iberoamericana, con Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, que este año se amplía al continente europeo con los stands de Italia y Portugal.

Asimismo, han podido conocer la actividad de los institutos de cine y Film Commissions de las comunidades autónomas de Asturias, Canarias, Castilla y León, Catalunya, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Illes Balears y Región de Murcia; así como el espacio Trends, la nueva sección de Spanish Screenings Content, dedicada la animación, las series y la música.

Las autoridades se han interesado por las novedades que presentarán en Spanish Screenings Content los agentes de ventas españoles: Begin Again, Bendita Films, Con Un Pack, Ezinema Studios, Film Factory, Filmax, Latido Films, Mansalva Films y Sideral.

El recorrido ha finalizado en el espacio de trabajo de Andalucía International Audiovisual Networking, nueva iniciativa del Festival concebida como espacio de impulso al tejido empresarial del sector audiovisual andaluz, en el que las empresas seleccionadas estaban concluyendo su primera jornada de trabajo.