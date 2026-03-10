Agencias

HRW denuncia la ejecución sumaria de 12 camioneros por Al Qaeda en Mali

Rabat, 10 mar (EFE).- La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció este martes que un grupo yihadista vinculado a Al Qaeda ejecutó sumariamente a diez camioneros y dos aprendices en el suroeste de Mali a finales de enero, en un ataque a una caravana de combustible, que calificó de aparente "crimen de guerra".

La organización precisó en un comunicado que el ataque lo perpetró el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, en sus siglas árabes) el 29 de enero contra una caravana de al menos 40 camiones escoltados por militares y rumbo a la ciudad maliense de Kayes, en la región homónima.

Testigos consultados por HRW relataron que los yihadistas abrieron fuego contra la caravana, incendiaron al menos doce camiones y ejecutaron a las doce víctimas, cuyos cuerpos, recuperados dos semanas después, aparecieron con las manos atadas a la espalda, vendados y con las gargantas degolladas.

En un comunicado el día del asalto, JNIM reivindicó haber atacado tropas malienses entre Diboli y Kayes, pero las autoridades malienses no emitieron declaración pública ni respondieron a una carta de HRW del 2 de marzo para dar su versión sobre el suceso.

Desde septiembre de 2025, JNIM ha cortado el suministro de combustible a Mali a través de perpetrar ataques contra caravanas de camiones cisterna que llegan al país de Costa de Marfil y Senegal, lo que ha generado escasez que paraliza el transporte, la electricidad y la vida diaria en Bamako y otras zonas del país.​

La caravana atacada, según HRW, salió de Dakar (Senegal) el 27 de enero y cruzó a Diboli (Mali) al día siguiente, pese a los avisos de inseguridad en esa zona del país. Los soldados malienses recorrieron el trayecto sin incidentes el día anterior para escoltarla, lo que animó al convoy a proseguir según lo previsto.

El 9 de febrero, el sindicato de camioneros malienses convocó una huelga nacional para exigir la recuperación de los cuerpos, que el Ejército recogió el 11 de febrero y enterró al día siguiente en el cementerio de Kayes.

Sin embargo, seis camioneros siguen desaparecidos, dos senegaleses (39 y 49 años), dos malienses (46 y 52), un burkinabé (35) y un marfileño (47), apuntó HRW. EFE

