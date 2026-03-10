Hamás denuncia el cierre continuo de Rafá bajo "pretextos de seguridad endebles" de Israel

Las afirmaciones de Hamás sobre las consecuencias directas del cierre prolongado del paso fronterizo de Rafá han incluido advertencias sobre los riesgos para la vida de personas heridas y enfermas en la Franja de Gaza, por la imposibilidad de viajar a Egipto para recibir cuidado médico. El portavoz de la organización, Hazem Qassem, señaló que la clausura ha privado a decenas de miles de habitantes del enclave palestino de su derecho a tratamiento fuera del territorio, y alertó acerca de la posibilidad de que muchas personas fallezcan por la carencia de atención adecuada, debido a la devastación del sistema sanitario local. A partir de estas preocupaciones se ha intensificado el reclamo de Hamás para que Israel permita el restablecimiento del tránsito a través de Rafá, argumentando que el acceso libre a tratamientos médicos constituye un derecho fundamental según estándares internacionales.

De acuerdo con el diario ‘Filastín’, vinculado a Hamás, el movimiento ha calificado la medida israelí de mantener el cruce cerrado como una infracción grave al alto el fuego y a los compromisos asumidos ante las delegaciones mediadoras, principalmente con Egipto, que colinda con el sur de Gaza. Según consignó la fuente, el portavoz de Hamás describió los argumentos israelíes para el cierre como “pretextos de seguridad endebles y mentiras”, asociándolos a una estrategia para endurecer el bloqueo que afecta desde hace años a la población gazatí.

El medio ‘Filastín’ comunicó que el cierre implementado el 28 de febrero por las autoridades militares israelíes se justificó oficialmente con “ajustes de seguridad”, que comenzaron tras la ofensiva militar conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán once días antes. Esta operación motivó la decisión de Israel de mantener el paso de Rafá cerrado “hasta nueva orden”, según reportó el Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT). La medida afectó no solo el flujo de personas en busca de atención médica, sino también el ingreso de ayuda humanitaria y la movilidad general entre Gaza y Egipto.

Hamás ha subrayado que la prolongación del cierre del paso de Rafá expresa la voluntad deliberada del gobierno israelí, presidido por Benjamin Netanyahu, de reforzar el aislamiento sobre Gaza. En sus declaraciones, la organización indicó que la clausura niega derechos esenciales de la población, y que representa un claro quebrantamiento de las convenciones internacionales que garantizan la libertad de circulación de los civiles y su derecho de entrada y salida de sus países de origen, como expuso el portavoz del movimiento en sus comunicados recogidos por ‘Filastín’.

El traspaso fronterizo de Rafá, como detalló el medio mencionado, se ha convertido en el único punto de salida para los gazatíes ante la destrucción de infraestructuras clave durante los enfrentamientos y el deterioro del sistema de salud dentro del enclave. En ese contexto, Hamás sostiene que bloquear el acceso transgrede los acuerdos alcanzados en las negociaciones de alto el fuego y contraviene las promesas efectuadas por Israel ante mediadores internacionales, en especial las autoridades egipcias, quienes han participado activamente en intentos de distensión en la zona.

La ofensiva militar contra Irán, según recopiló ‘Filastín’, desencadenó un despliegue de acciones por parte de Israel que repercutieron en su política de manejo fronterizo con la Franja de Gaza. Estas resoluciones han causado preocupación adicional en organismos humanitarios y entre la población civil, quienes han manifestado su incertidumbre ante la posibilidad de nuevos episodios de cierre indefinido.

Por parte israelí, el cierre de Rafá se declaró como parte de medidas de protección militar, tras los ataques sufridos por Irán y las acciones militares correspondientes. Sin embargo, el efecto inmediato del bloqueo recae sobre los civiles, cuyo acceso a asistencia sanitaria exterior se vio impedido. Hamás insiste en que tales decisiones trascienden la justificación formal de seguridad y obedecen a una voluntad política destinada a mantener el control sobre los flujos de personas e insumos vitales en la Franja de Gaza.

En los comunicados transmitidos por el diario ‘Filastín’, Hamás atribuyó la actual situación a la destrucción deliberada de infraestructuras y aseveró que la limitación de movimiento para pacientes y otros ciudadanos constituye un aspecto más del prolongado asedio impuesto a Gaza. El grupo reiteró su denuncia acerca de la supuesta violación de acuerdos internacionales por parte de Israel y reclamó la reapertura inmediata del paso de Rafá bajo criterios de respeto a los derechos humanos y obligaciones pactadas en el marco de los altos el fuego.

Diversas organizaciones y actores implicados monitorizan los acontecimientos en la zona ante el cierre sostenido del paso, que agrava las condiciones de la población gazatí. Tal como publicó ‘Filastín’, Hamás mantiene la presión sobre la comunidad internacional para reflotar las negociaciones e insiste en la urgencia de una solución que permita el libre tránsito entre Gaza y Egipto para los civiles que requieren atención médica, reiterando su petición de un levantamiento del bloqueo en consonancia con las normas del derecho internacional.