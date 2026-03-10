Guterres felicita a la población por su "participación pacífica" en las elecciones en Colombia

La participación de excombatientes y firmantes de paz como electores y candidatos marcó la reciente jornada electoral en Colombia, según consignó la agencia Europa Press. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, puso de relieve este hecho, al señalar que la inclusión de estos actores constituye un avance dentro del proceso democrático colombiano tras los acuerdos alcanzados para el fin del conflicto armado. A través de un comunicado oficial, Guterres expresó reconocimiento tanto hacia quienes padecieron la violencia como hacia aquellos que dejaron las armas y ahora intervienen en la vida política, en particular en relación con las 16 ‘curules de paz’ creadas para dar representación a regiones históricamente afectadas por la guerra.

El domingo, los ciudadanos colombianos acudieron a las urnas para elegir el nuevo Congreso y participar en las primarias interpartidistas que definirán los candidatos a la presidencia en los comicios previstos para el 31 de mayo. De acuerdo con Europa Press, Guterres transmitió su felicitación al pueblo colombiano por su “participación pacífica”, manifestando que ese comportamiento refuerza la democracia y la estabilidad nacional. Mediante su portavoz Stéphane Dujarric, el secretario general de la ONU destacó la gestión de las autoridades colombianas en la organización y seguridad del proceso electoral, subrayando su importancia para la consolidación de la paz en el país.

El comunicado recuperado por Europa Press señala que Guterres identificó al nuevo Congreso como un actor clave para continuar en la senda de construcción de paz. Particular atención recibió la inclusión de víctimas, tanto hombres como mujeres, elegidas bajo el Acuerdo Final de Paz, que podrán participar directamente desde las denominadas ‘curules de paz’. Este mecanismo busca amplificar la representación de territorios tradicionalmente marginados o golpeados por la violencia armada, permitiendo que sus problemáticas y demandas lleguen al escenario legislativo nacional.

El secretario general, según detalló Europa Press, condenó los ataques previos a la jornada electoral dirigidos contra el proceso democrático y destacó las acciones emprendidas por el Estado colombiano para enfrentar riesgos, sobre todo en áreas de alta conflictividad. De acuerdo con el comunicado de Naciones Unidas, Guterres hizo un llamado a las autoridades para duplicar esfuerzos y garantizar un clima libre y seguro antes y durante la próxima cita presidencial.

En los resultados de la votación al Senado, el movimiento oficialista Pacto Histórico, liderado por el actual presidente Gustavo Petro, obtuvo aproximadamente el 23% de los sufragios, situándose siete puntos por encima de Centro Democrático, la principal agrupación opositora que representa la derecha tradicional. Por otra parte —siempre según aportó Europa Press—, Salvación Nacional, una nueva fuerza política identificada con la ultraderecha y respaldada por el aspirante presidencial Abelardo de la Espriella, aseguró cuatro escaños en la cámara alta.

Respecto a la Cámara de Representantes, la organización de la elección obliga a evaluar los resultados según departamentos y ciudades, ya que distintas agrupaciones políticas optaron por listas cerradas territoriales. De acuerdo con la cobertura de Europa Press, la tendencia favorece otra vez a Pacto Histórico y Centro Democrático como las fuerzas más votadas, aunque la distribución definitiva de curules en la Cámara Baja quedará determinada luego de la contienda presidencial. En la jornada del 8 de marzo concluyó el cierre de candidaturas para las presidenciales, consolidando el escenario electoral de cara al sucesor de Gustavo Petro.

El trabajo de prevención, vigilancia y respuesta implementado por las autoridades durante el proceso también recibió reconocimiento en la declaración del secretario general. Guterres remarcó la importancia de mantener y reforzar esas medidas en el futuro inmediato, alertando acerca de la necesidad de que las próximas elecciones se desarrollen sin amenazas ni actos violentos, especialmente en zonas marcadas por el conflicto armado. El despliegue institucional y las garantías de seguridad resultan, según subrayó Naciones Unidas a través de Europa Press, esenciales para la legitimidad de los futuros comicios y la estabilidad política de Colombia.

El desarrollo pacífico de estos comicios se inscribió en un contexto de retos significativos, según el balance de autoridades nacionales y observadores internacionales. El reconocimiento de la comunidad internacional, a través de la voz del secretario general de la ONU y reportado por Europa Press, refuerza tanto la legitimidad del proceso como la necesidad de asegurar que la transición democrática continúe bajo condiciones de tranquilidad y pluralidad. Las recomendaciones de Guterres, trasladadas a través de su portavoz, instan a seguir construyendo espacios donde todas las voces —en particular aquellas que históricamente permanecieron excluidas— puedan incidir en las decisiones legislativas y ejecutivas del país.