Google Fotos introduce un interruptor que permite desactivar la búsqueda impulsada por IA de 'Ask Photos'

Ahora los usuarios pueden elegir entre la herramienta tradicional y la activada por inteligencia artificial para realizar búsquedas en la plataforma, luego de que Google respondiera a reclamos sobre la precisión y velocidad de la función avanzada

Las críticas de usuarios a la función de búsqueda inteligente impulsada por inteligencia artificial en Google Fotos han motivado a la compañía a introducir una alternativa que devuelve el control sobre el método de búsqueda al usuario. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Google ha habilitado un interruptor en la configuración de su aplicación que permite elegir entre el buscador tradicional y la opción ejecutada por IA, denominada ‘Ask Photos’.

Según consignó Europa Press, la función ‘Ask Photos’ fue presentada por Google en septiembre de 2024 y está basada en la tecnología Gemini. Esta modalidad utiliza capacidades de lenguaje natural para permitir búsquedas conversacionales, lo que facilita localizar imágenes específicas describiéndolas con frases completas en vez de emplear solo etiquetas o palabras clave sueltas. Por ejemplo, un usuario puede introducir la frase “El primer paseo en bicicleta de Emma” y el sistema debe devolver directamente las fotografías relevantes, sin necesidad de revisar resultados entre imágenes solo etiquetadas como “niña” y “bicicleta”.

La expansión internacional de ‘Ask Photos’ se formalizó en noviembre de 2024, momento en que la compañía extendió el uso de esta función a más de cien países. No obstante, el proceso de adopción planteó dificultades entre quienes utilizaban la herramienta. De acuerdo con Europa Press, numerosos usuarios manifestaron en foros como Reddit que, pese a la promesa de precisión, los resultados obtenidos por la búsqueda con IA resultaban lentos y no siempre coincidían con la imagen deseada. Estos reclamos insistían en la necesidad de recuperar capacidades previas de la plataforma, en especial la velocidad y la exactitud en los resultados.

La directora de Google Fotos, Shimrit Ben-Yair, comunicó a través de una publicación en la red social X la introducción de este nuevo interruptor en la configuración de la aplicación. Según detalló la ejecutiva y como reportó Europa Press, los usuarios pueden decidir entre “la búsqueda clásica rápida y los resultados inteligentes de 'Ask Photos'”. Esta medida surge en respuesta directa a las críticas detectadas por Google en los comentarios y publicaciones dirigidas tanto a la compañía como en canales comunitarios externos.

Además de restablecer la opción de búsqueda tradicional, Google también adoptó iniciativas centradas en realizar mejoras dentro de la función ‘Ask Photos’. Ben-Yair explicó, citada por Europa Press, que la empresa ha introducido ajustes con el objetivo de elevar la calidad de las búsquedas más utilizadas dentro de Google Fotos. Estos cambios se basan en el análisis y valoración de las opiniones expresadas por los usuarios de la plataforma.

El mecanismo implementado permite alternar de inmediato entre la búsqueda tradicional y la asistida por IA, ofreciendo flexibilidad de manera que cada usuario pueda seleccionar la opción que considere más eficaz o adecuada a su propósito. Europa Press destacó que, con el ajuste, los usuarios mantendrán la posibilidad de “cambiar de vista y encontrar exactamente lo que necesitan”, según la directiva de Google Fotos.

Las novedades en la configuración de Google Fotos se insertan en una tendencia de plataformas tecnológicas que revisan las funciones avanzadas a partir de la retroalimentación de sus bases de usuarios. Google Fotos, al incorporar un interruptor de selección entre modos de búsqueda, responde a demandas de personalización y control directo en el uso de la tecnología. Según indicó Europa Press, la compañía planea seguir recogiendo opiniones para futuras actualizaciones, reafirmando su búsqueda de mejorar la experiencia en la gestión y recuperación de imágenes dentro del servicio.

