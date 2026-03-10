Fallece uno de los heridos por el impacto ayer de un misil iraní en el centro de Israel

Jerusalén, 10 mar (EFE).- Una de las personas que resultaron heridas en el ataque de un misil iraní contra el centro de Israel falleció del martes ha fallecido hoy, informaron fuentes del Centro Médico Sheba (área metropolitana de Tel Aviv) en el que estaba siendo tratado.

El impacto de un misil iraní en la zona central de Israel había causado ayer un muerto y dos heridos críticos -uno de ellos el fallecido hoy-, lo que han supuesto los primeros fallecidos en territorio israelí desde el pasado 1 de marzo; día en el que murieron nueve personas.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) informó el lunes del fallecimiento de un hombre de unos 40 años en Yehud, localidad cercana al aeropuerto de Ben Gurión, después de que se registraran varios impactos en el centro de Israel.

Este servicio indicó que, al llegar a la obra afectada por la caída, se encontró con dos hombres inconscientes y que, tras realizar la maniobras de reanimación, se declaró la muerte de uno de ellos. El segundo herido, en estado muy crítico, fue trasladado al citado hospital.

El servicio de emergencias israelí, United Hatzalah, informó del fallecimiento de este poco después, lo que posteriormente rectificó.

El MDA reportó ayer otro herido grave en el centro del país tras los impactos y los Bomberos de Israel comunicaron que habían caído "metralla de municiones de racimo" en Yehud (cerca del aeropuerto), Bat Yam y Jolón (en Tel Aviv), en referencia a los misiles de racimo que Irán está lanzando diariamente contra Israel.

Se desconoce el lugar exacto de los impactos, ya que la censura militar israelí no deja publicarlos, especialmente si dañan infraestructuras críticas o militares.

Hasta ayer, la última vez que se habían reportado víctimas mortales en Israel por misiles de Irán fue el 1 de marzo, cuando cayó un proyectil en una sinagoga en la localidad de Beit Shemesh, cercana a Jerusalén, y murieron nueve personas.

Un día antes se reportó otra víctima en Tel Aviv por el impacto de un misil en un edificio residencial.

Las alarmas no han dejado de sonar todos los días de guerra en Israel, con más intensidad ahora en el norte -donde se suman los ataques de Hizbulá- y en Tel Aviv.

Mientra tanto, hoy el Ejército israelí dijo haber bombardeado en las últimas horas supuestas infraestructuras de Al Qard Al Hasan, la entidad financiera vinculada al grupo chií libanés Hizbulá, a lo largo del Líbano.

Además, este martes, el Ejército israelí reiteró sus órdenes de desplazamiento forzoso a la población del sur del Líbano, entre la Línea Azul y el río Litani.

El río Litani marca el perímetro de despliegue de los cascos azules, situados entre esta barrera natural y el norte de la Línea Azul; la divisoria no oficial de este país con Israel y los Altos del Golán sirios ocupados, a la que se retiraron las tropas israelíes en el año 2000, poniendo fin a una ocupación de 18 años del sur de Líbano. EFE