El presidente de Irán afirma que el bloqueo estadounidense a sus puertos fracasará

Teherán, 30 abr (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este jueves que el boqueo naval estadounidense a los puertos y buques iraníes está condenado al fracaso y sostuvo que la seguridad en la zona solo se conseguirá a través de la cooperación con los países de la región.

"El golfo Pérsico simboliza la resistencia al colonialismo pasado y presente, y cualquier intento de bloquear a Irán está condenado al fracaso", dijo el mandatario en un mensaje con ocasión del Día del Golfo Pérsico que se celebra cada 30 de abril en el país persa.

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Pezeshkian aseguró que “el golfo Pérsico no es un escenario para la imposición de voluntades extranjeras unilaterales, y la seguridad de esta región estratégica solo puede garantizarse mediante la cooperación de los Estados ribereños”, según recoge la agencia IRNA.

Calificó el estratégico paso marítimo como “inseparable de la identidad nacional de los iraníes y un símbolo de la soberanía de la República Islámica”.

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Pezeshkian también aseguró que su país, “como guardián de la seguridad” del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, está comprometido con el principio de libre navegación, excepto para “los países hostiles".

Irán se encuentra sometido a un cerco naval por parte de Estados Unidos, que ha respondido así al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, a su vez una reacción a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

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Tras la imposición del bloqueo iraní por la estratégica ruta por la que transitaba el 20 % del petróleo mundial, la circulación de petroleros ha caído en picado, lo que ha disparado el precio del crudo.

La República Islámica además cobra a los buques que quieren transitar por el estrecho y, según el Banco Central del país, ya ha recibido pagos por ello. EFE

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