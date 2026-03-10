El tenor Juan Diego Flórez regresa al Teatro de la Maestranza el próximo 13 de marzo

El Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerá este viernes de 13 marzo un concierto del reconocido tenor peruano Juan Diego Flórez. El recital ya ha agotado todas las entradas disponibles.

Según ha indicado el Teatro en una nota, el tenor estará acompañdo al piano por Vincenzo Scalera, en un programa que contará con una selección de arias de Mozart, Rossini, Massenet y Verdi, entre otros; así como romanzas de zarzuela de Chapí, Vives y Serrano.

Desde sus inicios en su Perú natal hasta su debut europeo en el Festival Rossini de Pésaro, la carrera de Flórez ha sido "un ascenso imparable". Hoy, con el reconocimiento unánime de crítica y público, su voz se considera "una de las más brillantes que ha dado la lírica en cualquier época".

Su regreso al Teatro de la Maestranza será una nueva oportunidad para disfrutar de su "soberbia dicción, naturalidad escénica, intensidad dramática y generosidad artística".

Las localidades para este recital se han agotado con antelación, reflejando la gran expectación que genera el tenor en sus recitales.