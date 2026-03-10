El PSOE se muestra "muy sorprendido" al ver a Von der Leyen cuestionando al orden mundial y llama a "cumplir las reglas"

La portavoz adjunta del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez, ha asegurado este martes que les ha "sorprendido mucho" las recientes declaraciones de la presidente de la Comisión Europea, Ursula Van der Layen, quien ha asegurado que la Unión "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas como "la única manera" de defender sus intereses ante las amenazas.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces, preguntada por los periodistas, Mínguez ha defendido que en la Unión Europea existen "unas reglas establecidas que hay que cumplirlas", al tiempo que ha afirmado que "el unilateralismo nunca ha sido una buena solución".

"Evidentemente, tenemos unas reglas establecidas que hay que cumplirlas. De eso va la Unión Europea. El unilateralismo nunca ha sido una buena solución y, por lo tanto, nosotros confiamos en que se mantengan esas reglas europeas", ha concluido la también portavoz nacional del PSOE.