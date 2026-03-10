Agencias

El PSOE se muestra "muy sorprendido" al ver a Von der Leyen cuestionando al orden mundial y llama a "cumplir las reglas"

Guardar

La portavoz adjunta del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez, ha asegurado este martes que les ha "sorprendido mucho" las recientes declaraciones de la presidente de la Comisión Europea, Ursula Van der Layen, quien ha asegurado que la Unión "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas como "la única manera" de defender sus intereses ante las amenazas.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces, preguntada por los periodistas, Mínguez ha defendido que en la Unión Europea existen "unas reglas establecidas que hay que cumplirlas", al tiempo que ha afirmado que "el unilateralismo nunca ha sido una buena solución".

"Evidentemente, tenemos unas reglas establecidas que hay que cumplirlas. De eso va la Unión Europea. El unilateralismo nunca ha sido una buena solución y, por lo tanto, nosotros confiamos en que se mantengan esas reglas europeas", ha concluido la también portavoz nacional del PSOE.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

ACNUR dice que hay al menos 667.000 desplazados en el Líbano en una semana

Infobae

Wizz Air UK consigue la autorización para volar a Estados Unidos para llevar a equipos y aficionados al Mundial

Tras recibir la certificación necesaria para volar desde Reino Unido a EE.UU., la aerolínea ofrecerá vuelos exclusivos adaptados a delegaciones deportivas, seguidores del Mundial, grupos empresariales y operadores turísticos, según destacó su directora general Yvonne Moynihan

Wizz Air UK consigue la

La UE moviliza ayuda humanitaria de emergencia para el Líbano por la guerra

Infobae

ACNUR cifra en más de 100.000 las personas desplazadas por los ataques en Líbano en tan solo 24 horas

ACNUR cifra en más de

Niemann pide contener las expectativas por la falta de títulos: "Es cuestión de tiempo"

Infobae