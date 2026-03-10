El PP pide en el Congreso en la misma iniciativa eliminar la autodeterminación de género y prohibir el burka y el niqab

El PP ha registrado este martes 10 de marzo en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a reformar la Ley Trans para limitar el cambio de sexo registral basado únicamente en la autodeterminación, al tiempo que le pide también que prohiba en la vida pública el uso del burka y el niqab.

Los 'populares' piden en la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, que se reforme "sustancialmente" los artículos 43 y 44 de la Ley Trans, "poniendo fin a la autodeterminación registral del sexo sin requisitos y restableciendo garantías objetivas y jurídicas que eviten la alteración arbitraria de la identidad y protejan la seguridad jurídica". "Ser mujer es mucho más que un trámite declarativo, ser mujer es más que un sentimiento", apunta la formación en la exposición de motivos.

Además, el PP plantea revisar la legislación vigente para que el cambio de sexo registral no tenga "efectos automáticos ni lesivos" para los derechos de las mujeres en "ámbitos especialmente sensibles", en los que resulte necesaria la consideración del sexo biológico.

Entre ellos, cita la protección de la intimidad y la seguridad de las mujeres en espacios diferenciados por sexo. También propone garantizar la "rigurosa, efectiva, ininterrumpida y sin dilaciones" de la legislación contra la violencia de género.

Igualmente, en otro de los puntos, el PP solicita la protección de la "equidad y justicia" en las competiciones deportivas femeninas, asegurando que las normas garanticen la igualdad en este ámbito. Asimismo, reclama que la asignación de centros penitenciarios tenga en cuenta criterios que prioricen la seguridad de las mujeres internas.

De la misma manera, también menciona la necesidad de evitar fraudes en las medidas de acción positiva destinadas a las mujeres, como las que se aplican en algunos procesos de acceso al empleo público. En esta misma línea, pide asegurar la fiabilidad de las estadísticas oficiales de criminalidad diferenciadas por sexo biológico.

Además, en un tercer punto los 'populares' exigen al Ejecutivo que garantice la libertad y la plena participación de las mujeres y niñas en la vida pública "frente a cualquier forma de coacción, borrado o imposición, como el uso de prendas que cubran el rostro de forma integral como el burka y el niqab", cuando puedan limitar la participación social o el acceso a servicios públicos, "primando siempre el interés superior de las menores y la igualdad real entre mujeres y hombres, sin concesiones al relativismo que invisibiliza a la mujer."

"Obligar a una mujer a caminar sin rostro y sin expresión es una forma extrema de exclusión social que restringe su autonomía, su acceso al empleo y su plena participación en la vida social y comunitaria", asegura el PP sobre esta última cuestión en la exposición de motivos.

El PP considera de una "profunda hipocresía" que "los mismos que se oponen y rechazan legislar para liberar a las mujeres y niñas de las cárceles en vida que suponen el uso del burka y el niqab, para proteger y garantizar sus derechos y libertades, sean quienes impulsaron y defienden con vehemencia la mal llamada 'Ley Trans'".

Del mismo modo, el PP argumenta que el objeto de la propuesta "es poner fin a la colisión de derechos para asegurar que el reconocimiento de nuevos derechos no suponga, en la práctica, la reducción o debilitamiento de los derechos de las mujeres y las niñas".

A juicio de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, "vaciar de contenido jurídico el concepto de sexo mediante un trámite declarativo implica, en la práctica, un borrado de las mujeres como sujeto jurídico protegido".

"Hoy más que nunca, es necesario garantizar que las mujeres y las niñas no queden desprotegidas por decisiones legislativas guiadas por el dogmatismo ideológico", subraya.