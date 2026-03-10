Carlos Alcaraz sufre y remonta a Rinderknech para avanzar a octavos en Indian Wells

En el tramo decisivo del encuentro, Carlos Alcaraz limitó los errores y mantuvo la solidez en su servicio, sin ceder un solo punto al saque durante el último set, lo que sentenció el avance a octavos de final en el Masters 1000 de Indian Wells. Según reportó Europa Press, el tenista español se repuso a un primer parcial adverso frente al francés Arthur Rinderknech y terminó imponiéndose en tres mangas por 6-7(6), 6-3, 6-2 en casi dos horas y media de juego sobre las pistas duras del torneo californiano.

De acuerdo con Europa Press, Alcaraz, número uno del mundo, afrontó dificultades importantes en su segunda presentación en el desierto de California. Rinderknech, quien ya lo había puesto en apuros semanas atrás en el torneo de Doha, volvió a exigirlo desde el arranque, impidiendo que el jugador de El Palmar encontrara comodidad en la pista. El francés sostuvo la presión en el primer set, salvando una situación de 15-40 con el marcador igualado y neutralizando varias oportunidades en contra.

La primera manga se resolvió en un reñido ‘tie-break’. Europa Press detalló que Rinderknech consiguió adelantarse 5-2 con dos servicios a favor. Pese a que Alcaraz enlazó cuatro puntos consecutivos y se permitió acariciar el set, el francés no acusó la presión y acabó cerrando la manga por 8-6, lo que le dio confianza pues luego logró el primer quiebre del partido en el inicio del segundo set.

La reacción no se hizo esperar. Tal como consignó Europa Press, el número uno del mundo encontró el equilibrio en su juego y recuperó la desventaja de inmediato gracias a un globo efectivo. El español mantuvo la iniciativa en el resto del set y volvió a quebrar el servicio de Rinderknech en un momento crucial, lo que le permitió llevar el duelo al tercer parcial.

En el set definitivo, la confianza de Alcaraz creció tras lograr quebrar nuevamente el saque del francés al inicio. Desde allí, no cedió ningún punto con su propio servicio durante el parcial, lo que eliminó toda opción de remontada para su rival y aseguró su clasificación a octavos.

Después del triunfo, Europa Press recogió las declaraciones del tenista murciano: “Estaba jugando su mejor tenis, diría yo, en el primero y al principio del segundo. Para mí, fue muy, muy difícil. Para ser sincero, me metí en problemas, pero estoy muy contento con cómo lidié con todo lo que estaba sucediendo. Lo acepté, seguí adelante, me mantuve fuerte mentalmente y luego intenté hacer algo diferente. Creo que simplemente empecé a jugar con más solidez, esperando mis oportunidades”.

El medio español agregó que Rinderknech apoyó su juego en su potente primer servicio, lo que le permitió sostener sus opciones durante buena parte del encuentro, aunque comenzó a ceder tras quedar por detrás en el marcador. El registro positivo de Alcaraz en el arranque de temporada se extendió a 14-0, consolidando su buen momento y confirmando su capacidad para resolver partidos adversos sobre superficie dura.

El medio subrayó además que en el próximo compromiso, Alcaraz enfrentará al noruego Casper Ruud, quien supondrá un nuevo desafío en la lucha por acceder a los cuartos de final del torneo.

El encuentro contra Rinderknech dejó otros momentos de tensión, como el peligroso 15-40 que el propio Alcaraz tuvo que remontar en su turno de servicio durante el primer set, reflejando la intensidad y paridad que predominó hasta el desenlace del ‘tie-break’. Solo tras ese esfuerzo, según Europa Press, el jugador español logró invertir el dominio y desplegar su mejor juego en los tramos definitivos del partido.

La actuación de Alcaraz, explicada por Europa Press, mostró una alternancia de dominio, donde fue necesario apelar tanto a la fortaleza mental como a la variabilidad táctica para contrarrestar el planteamiento de Rinderknech y asegurar la clasificación en un torneo considerado clave en el calendario de la ATP.