Camiones bloquean puente entre Colombia y Ecuador para protestar contra guerra comercial

Tulcán (Ecuador), 9 mar (EFE).- Alrededor de unas 600 personas y una treintena de camiones de la ciudad colombiana de Ipiales, en la frontera con Ecuador, bloquearon este lunes durante unas tres horas el único paso fronterizo abierto entre los dos países para protestar por la guerra comercial entre ambos estados, que ha llevado a una escalada de aranceles de hasta el 50 %.

La marcha, convocada por el comité gremial de trabajadores de la frontera, partió desde distintos puntos de Ipiales para concentrarse en el puente internacional de Rumichaca, el principal punto fronterizo entre Colombia y Ecuador y actualmente el único que se encuentra habilitado para transitar legalmente entre los dos países.

Los participantes en la movilización gritaron consignas en contra de los aranceles impuestos de manera recíproca entre los dos países y llamaron a los dos gobiernos a volver a la mesa de diálogo después de que Ecuador, quien inició este conflicto comercial, también rompiese las conversaciones.

El presidente del Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera, Óscar Obando, explicó a EFE que la afectación viene desde el 1 de febrero, cuando Ecuador implantó los primeros aranceles, y se ha ido agravando a medida que Colombia respondió y el conflicto fue escalando.

"En las empresas nos ha tocado despedir a la gente. Los camiones no tienen carga y la afectación es para el comercio internacional y para las dos fronteras", señaló Obando.

"Se ha hecho un cálculo aproximado de pérdidas de más de 200 millones de dólares. Son alrededor de 100 y 140 tractomulas que pasan diariamente y que en este momento están frenadas. El llamado a dialogar y derogar, dos palabras tan sencillas que abarcan tanto", añadió.

De su lado, el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Héctor Tovar, insistió en "que se deroguen los aranceles, es el único pedido que hacemos a los dos gobiernos". "Es una medida que no solo afecta al transporte, sino a muchos sectores de la cadena logística", detalló Tovar.

En la protesta también participaron ecuatorianos que se encuentran afectados por la disminución del transporte de mercancías en este punto.

Los vehículos quedaron apostados a los costados de la carretera a modo de vigilia, con la perspectiva de volver a bloquear el puente si no se revocan los aranceles.

La pasada semana hubo también una caravana de camiones de la ciudad de Tulcán, en el lado ecuatoriano de la frontera, donde los transportistas también manifestaron su descontento.

La guerra comercial fue iniciada por el presidente ecuatoriano, el derechista Daniel Noboa, para exigir un mayor compromiso de Colombia en el control de la frontera y reducir la cantidad de cocaína que las mafias del narcotráfico llevan a Ecuador como escala a Norteamérica y Europa, lo que ha desatado una crisis de violencia criminal sin precedentes en el país andino.

A su vez, Colombia suspendió el suministro de electricidad a Ecuador, clave para atender su demanda nacional en determinados, lo que fue respondido desde Quito con un incremento de 3 a 30 dólares por barril en el transporte de petróleo de la empresa estatal colombiana Ecopetrol a través de los oleoductos de la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador.

Colombia y Ecuador han sido tradicionalmente dos sólidos socios comerciales con un intercambio que en los últimos años ronda los 2.800 millones de dólares, con una balanza negativa para Ecuador de alrededor de 900 millones. EFE

