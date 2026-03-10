Anabel Pantoja, mutismo absoluto ante la poderosa razón que ha empujado a su tía a reconciliarse con Kiko Rivera

Hace unos días Kiko Rivera dejaba sin palabras a propios y extraños al compartir una imagen en redes sociales con su madre acompañada de la canción 'Mi pequeño del alma', desatando las especulaciones acerca de un posible acercamiento con Isabel Pantoja después de 6 años sin ningún tipo de relación.

Y aunque por el momento los protagonistas de la 'reconciliación' más sorprendente de los últimos tiempos guardan silencio, en programas como 'El tiempo justo', 'Fiesta' y 'Espejo Público' se ha apuntado a que la tonadillera habría levantado el teléfono para llamar a su hijo por un motivo "decisivo" y "de peso", "lo suficientemente importante como para hacer que te plantees tu vida", que estaría relacionado con su estado de salud.

No sería el único paso al frente de Isabel en este momento tan complicado, ya que en los próximos días tendría intención de llamar a su hija Isa Pantoja para ponerla al tanto de lo que le sucede y apoyarse en ella porque, según ha revelado la periodista Gema López, "la situación es muy delicada, se ha agravado, está asustada y preocupada, y necesita un apoyo moral y emocional".

Pero, ¿qué le pasa a la cantante de 'Se me enamora el alma'? Cerrando filas en torno a su tía, Anabel Pantoja ha guardado silencio absoluto antes de viajar a Gran Canaria con su hija Alma y su madre Merchi Bernal tras haber asistido este fin de semana al festival Nevalia de Ron Barceló en la estación de esquí de Formigal-Panticosa.

Con su pequeña en brazos y preocupada porque la prensa no grabase a la niña, la influencer se ha mostrado impasible y, dando la espalda a la cámara, ha hecho oídos sordos a las preguntas dejando en el aire cómo se encuentra Isabel y cuál es el motivo de peso por el que ha decidido iniciar un acercamiento con sus hijos Kiko e Isa después de años en los que no ha querido saber nada de ellos.

Lejos de tranquilizar a los seguidores de la artista ante los rumores sobre un agravamiento en su salud, Anabel ha optado por el mutismo y no ha revelado si ha podido hablar con ella ni qué piensa de su reconciliación con sus primos.