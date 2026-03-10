Agencias

Álex García vuelve al Festival de Málaga, por primera vez sin Verónica Echegui

Guardar

Centrado en el trabajo, así hemos vuelto a ver al actor Álex García que ha vuelto a pisar la alfombra roja del Festival de Málaga desde la dolorosa pérdida de su ex pareja y amiga, Verónica Echegui. En esta ocasión el actor presentó su último trabajo, 'Si es martes, es asesinato'. Recibiendo el cariño y el respeto del píblico una vez más, el actor lució una gran sonrisa en el rostro como muestra de la nueva etapa que está viviendo en su vida en la que el trabajo ocupa un lugar muy importante.

Con un reparto de lujo en el que comparte protagonismo con la actriz Inma Cuesta, Álex ha reaparecido en Málaga tras muchos meses alejado del ruido que provoca el foco mediático del que ha preferido apartarse desde que le dio el último adiós a su 'media naranja' el 24 de agosto de 2025. Desde entonces, el actor ha preferido superar su duelo lejos de las cámaras y acompañado por su círculo de amistades más cercano que le han acompañado en todo momento.

A pesar de su discreta ruptura en 2023 después de más de trece años de amor compartido, Álex quiso dedicarle unas bonitas palabras a Verónica tras su muerte con una emotiva carta en la que se podía leer: "Nos miraban todos con el mismo amor que desprendíamos* Porque amor, llama a amor. Y así siempre era contigo".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ejército y jefe del aparato judicial iraníes felicitan al nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei

Principales autoridades y organismos institucionales de Irán expresaron respaldo y confianza en la designación de Mojtaba Jamenei, al considerar que su liderazgo representa continuidad para el régimen y estabilidad frente a la situación internacional y las amenazas externas

Ejército y jefe del aparato

El primer ministro armenio felicita al nuevo líder supremo de Irán

El mandatario de Ereván extendió un mensaje de congratulación a Motjaba Jameneí tras su designación al frente del gobierno iraní, confiando en que la cooperación entre ambos Estados se fortalecerá y generará nuevos logros, según comunicado oficial

Infobae

Mueren dos paramédicos a causa de los nuevos ataques perpetrados por Israel contra el sur de Líbano

El bombardeo de fuerzas israelíes en dos bases de Protección Civil en Tiro y Juaya ha provocado varias víctimas, según autoridades libanesas, mientras se multiplican las denuncias internacionales por la muerte de personal de primeros auxilios en la región

Mueren dos paramédicos a causa

Pacto Histórico de Petro ganó las elecciones colombianas en España con un tercio de votos

El movimiento liderado por Gustavo Petro alcanzó cerca del 34 % en la Cámara Alta entre votantes colombianos en territorio español, superando ampliamente a las agrupaciones de centro y derecha, según resultados oficiales casi definitivos

Infobae

Europa incrementó un 210% la importación de armas y es la región del mundo que mas se rearma en la última década

Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, las transferencias de equipamiento bélico al continente influyeron en la formación de alianzas inéditas, el fortalecimiento tecnológico y la remodelación de la industria defensiva frente a nuevos desafíos regionales

Europa incrementó un 210% la