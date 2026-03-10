Álex García vuelve al Festival de Málaga, por primera vez sin Verónica Echegui

Centrado en el trabajo, así hemos vuelto a ver al actor Álex García que ha vuelto a pisar la alfombra roja del Festival de Málaga desde la dolorosa pérdida de su ex pareja y amiga, Verónica Echegui. En esta ocasión el actor presentó su último trabajo, 'Si es martes, es asesinato'. Recibiendo el cariño y el respeto del píblico una vez más, el actor lució una gran sonrisa en el rostro como muestra de la nueva etapa que está viviendo en su vida en la que el trabajo ocupa un lugar muy importante.

Con un reparto de lujo en el que comparte protagonismo con la actriz Inma Cuesta, Álex ha reaparecido en Málaga tras muchos meses alejado del ruido que provoca el foco mediático del que ha preferido apartarse desde que le dio el último adiós a su 'media naranja' el 24 de agosto de 2025. Desde entonces, el actor ha preferido superar su duelo lejos de las cámaras y acompañado por su círculo de amistades más cercano que le han acompañado en todo momento.

A pesar de su discreta ruptura en 2023 después de más de trece años de amor compartido, Álex quiso dedicarle unas bonitas palabras a Verónica tras su muerte con una emotiva carta en la que se podía leer: "Nos miraban todos con el mismo amor que desprendíamos* Porque amor, llama a amor. Y así siempre era contigo".