Al menos seis civiles muertos en la región rusa de Briansk por un ataque ucraniano

Las autoridades de la región rusa de Briansk han denunciado este martes que seis civiles han muerto y otros 37 han resultado heridos como consecuencia de un ataque con misiles llevado a cabo por las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio, ubicado al suroeste de la capital, Moscú.

"Todos han sido llevados al hospital regional de Briansk, donde reciben atención médica", ha informado la oficina del gobernador de la región de Briansk, Alexander Bogomaz, en un mensaje publicado en redes sociales, sin dar más detalles al respecto.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha indicado durante su discurso vespertino que las fuerzas ucranianas han atacado "una de las principales plantas militares rusas en Briansk", que producía componentes electrónicos y para misiles.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha confirmado en redes sociales que ha lanzado misiles de tipo Storm Shadow contra estas instalaciones y que se han registrado "daños significativos" en un ataque que forma parte de los esfuerzos "sistemáticos" de Kiev para "reducir" las capacidades militares y económicas de Moscú.

"Kremny El es un eslabón de importancia crítica en la cadena de producción de armas rusas 'de alta precisión'. La planta se especializa en dispositivos semiconductores discretos y microchips integrados, que sirven como los 'cerebros' y el 'sistema nervioso' de armas modernas, incluidos los misiles Iskander", ha detallado.