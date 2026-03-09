Un tribunal federal de EEUU desestima todas las reclamaciones contra Binance en una demanda por terrorismo

El tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York concluyó en una resolución de 62 páginas que los demandantes no consiguieron sustentar ninguna de sus principales acusaciones contra Binance, detalló la propia plataforma de intercambio de criptomonedas mediante un comunicado. Este fallo, de acuerdo con información publicada por el medio que reportó el caso, implica el rechazo de todas las reclamaciones realizadas en virtud de la Ley Antiterrorista (Anti-Terrorism Act, ATA), en un proceso legal donde participaron 535 demandantes. La demanda sostenía que Binance habría facilitado apoyo material vinculado a un total de 64 atentados terroristas.

Según informó la fuente original, el tribunal descartó que Binance asistiera o tuviera vínculo con organizaciones terroristas, ni que hubiera participado, buscado promover, o conspirado en relación con los atentados en cuestión. El comunicado de Binance subrayó que el fallo representa una manifestación clara y completa frente a las acusaciones señaladas como infundadas. Además, la plataforma sostuvo que ningún planteamiento dentro de la demanda pudo demostrar la existencia de una colaboración o relación con actores extremistas.

Eleanor Hughes, asesora jurídica general de Binance, manifestó que "la resolución supone una reivindicación completa frente a todas las acusaciones falsas". Destacó además que la decisión del tribunal rechaza de manera inequívoca lo que calificó como una "narrativa lesiva" sobre la presunta asistencia de Binance a grupos terroristas. Hughes afirmó que la empresa siempre defendió la falta de sustento de las acusaciones y que la resolución judicial corrobora esa postura. Declaró que Binance continuará defendiendo su actuación ante cualquier proceso legal o información que, según la empresa, tergiverse su modelo operativo y su identidad institucional.

El fallo dictado por el tribunal incluyó la opción para que los demandantes presenten una demanda enmendada, concediéndoles un plazo de 60 días. Dicha posibilidad se abrió después de una reciente decisión de apelación. Sin embargo, Binance aseguró que considera improbable que una nueva formulación de la demanda logre solventar las deficiencias sustanciales que generaron el rechazo inicial. Según la plataforma, el tribunal analizó minuciosamente las acusaciones subyacentes y las descartó, por lo que estima que ningún reajuste procedimental aportará elementos que modifiquen el sentido de la decisión.

En el comunicado difundido por Binance, la empresa enfatizó sus inversiones permanentes en infraestructuras de cumplimiento normativo consideradas como líderes en el sector. Asimismo, detalló su trabajo con los reguladores internacionales y el mantenimiento de prácticas de gobernanza legal. Representantes de la plataforma afirmaron que la resolución judicial confirma que las operaciones realizadas por Binance de modo alguno respaldan, facilitan ni permiten actividades terroristas en ninguna instancia.

Por otra parte, Binance reiteró su compromiso de mantener la colaboración con los organismos regulatorios a nivel mundial y de operar dentro de los marcos legales establecidos. Sostuvo que tomará acciones legales contundentes en las ocasiones donde se publiquen o difundan versiones que, a su juicio, sean falsas o con potencial de engañar sobre el carácter y funcionamiento de la compañía, según recogió el medio original que informó sobre la decisión judicial.