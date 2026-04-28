Milán sube un 0,77 % impulsada por la banca pese a la tensión en Ormuz

Roma, 28 abr (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes en positivo y su selectivo FTSE MIB avanzó un 0,77 %, hasta los 48.040,24 puntos, impulsada por el repunte del sector bancario y pese a la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share aumentó un 0,7 % hasta los 50.498,03 enteros.

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Durante la jornada cambiaron de manos 384 millones de acciones por un valor de unos 3.471 millones de euros (unos 4.065 millones de dólares al cambio actual).

El parqué milanés logró desmarcarse de las pérdidas generalizadas en Europa en un clima de tensión por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP.

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La plaza italiana se vio beneficiada por el repunte del sector bancario y de las energéticas, que aprovecharon el encarecimiento del petróleo.

Los títulos que registraron más ganancias estuvieron encabezados por la entidad Bper Banca, que subió un 2,16 %, seguida del grupo bancario Unicredit (2,14 %), el banco Intesa Sanpaolo (1,94 %), la energética Eni (1,78 %) y la eléctrica Enel (1,57 %).

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Por el contrario, los títulos con pérdidas estuvieron liderados por la biotecnológica Diasorin, que cayó un 3,14 %, seguida del grupo de construcción naval Fincantieri (-2,95 %), la firma de moda de lujo Moncler (-2,55 %), el operador de juegos de azar Lottomatica Group (-2,46 %) y el gigante automovilístico Stellantis (-2,06 %). EFE