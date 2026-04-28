Detenido por corrupción el alcalde de la ciudad rusa de Ufá

Moscú, 28 abr (EFE).- El alcalde de la ciudad rusa de Ufá, capital de Bashkiria, fue detenido este martes bajo la acusación de recibir un soborno de gran cuantía, informaron los medios locales.

De acuerdo con el diario Védomosti, junto con el regidor, Ratmir Mavliev, fue arrestado un vicealcalde de la ciudad y otros altos cargos de la administración local.

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Según los investigadores, Mavliev, de 36 años, exigió al representante de un constructora que le comprara un terreno de más de 1.300 metros cuadrados, valorado en 13 millones de rublos (unos 174.000 dólares).

Esta es la tercera vez desde 2025 que el alcalde de una gran ciudad se convierte en protagonista de un caso penal.

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En 2024, los alcaldes de más de 10 ciudades rusas fueron arrestados por cargos de corrupción, entre ellos los regidores de Sochi, Astracán y Novi Urengói.EFE