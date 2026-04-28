Egipto confirma en apelación la condena por adulterio de una ciudadana italiana

Roma, 28 abr (EFE).- La ciudadana italiana Nessy Guerra, de 26 años y madre de una niña de tres años, ha sido condenada en apelación en Egipto en un procedimiento por un delito de adulterio, informó este martes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia en una nota.

La sentencia ratifica la decisión en primera instancia, pronunciada el pasado 19 de febrero, tras la denuncia presentada por su exmarido, de nacionalidad italo-egipcia.

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Según fuentes de la defensa citadas por medios italianos, la pena ratificada es de seis meses de prisión.

El Ministerio italiano aseguró que, a través de su embajada en El Cairo y su red consular, ofrece asistencia legal y protección a Guerra y a su hija ante las "repetidas amenazas" denunciadas por la mujer contra su exmarido.

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En el centro del conflicto se encuentra la custodia de la menor, de tres años, sobre la que pesa una prohibición de salida del país impuesta por los jueces a petición del padre.

La defensa de la italiana confirmó que la audiencia decisiva para el futuro de la niña está fijada para el próximo 3 de junio.

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Guerra, originaria de Sanremo (norte), ha denunciado años de abusos y persecuciones por parte de su expareja, Tamer Hamouda, condenado en Italia por delitos de acoso, maltratos y lesiones.

Hamouda acusó a la mujer de adulterio, un cargo penal en el país árabe que Guerra califica como una estrategia para arrebatarle a la hija de ambos.

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El caso ha sito tratado directamente por el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, con su homólogo egipcio, Badr Abdelatty, para solicitar el pleno respeto a los derechos de su ciudadana y de la menor. EFE