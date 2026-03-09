Agencias

Trump afirma que la hipotética decisión de cesar la ofensiva contra Irán será "mutua" con Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo que tomará de manera "mutua" junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, la decisión de cuándo poner fin a la ofensiva conjunta contra Irán.

"Creo que es mutua, en cierta medida. Hemos estado hablando. Tomaré una decisión en el momento oportuno, pero todo se tendrá en cuenta", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca tras ser preguntado por si Netanyahu tendría voz en el proceso, si bien el presidente estadounidense ha subrayado que será él mismo quien tendrá la última palabra, en el marco de una entrevista con el diario 'Times of Israel'.

Al hilo, ha defendido haber hecho "un gran trabajo" junto a Netanyahu, destacando en concreto las operaciones en Irán, país que, ha aseverado, "está siendo destruido". "Irán iba a destruir a Israel y todo lo que lo rodea y ahora miren lo que tenemos: los estamos destruyendo", ha incidido en una conversación en la que ha aseverado que Irán "habría destruido" si él no estuviera y que "Israel no existiría hoy", en el caso de Netanyahu.

"Bibi ha hecho un gran trabajo. Ha sido primer ministro en tiempos de guerra. Hemos trabajado juntos", ha enumerado el mandatario estadounidense, que también ha considerado "innecesario" que las fuerzas israelíes continúen atacando al país centroasiático tras un hipotético cese de los bombardeos iraníes.

