Susana Rodríguez recibirá el 24 de marzo de los Reyes la acreditación como Embajadora de la Marca España

La triatleta Susana Rodríguez, bicampeona paralímpica en Tokyo 2020 y Paris 2024, recibirá el próximo 24 de marzo la acreditación como Embajadora Honoraria de la Marca España, en una ceremonia presidida por SSMM los Reyes de España, don Felipe VI y doña Letizia Ortiz, en Palacio Real de El Pardo (Madrid).

Susana Rodríguez recibirá una de las acreditaciones, en la categoría de Deportes, de la XI Promoción de Embajadores Honorarios de la Marca España (EHME) junto a otras personalidades destacadas como Ana José Varela, en Relaciones Internacionales; Antonio Huertas, en Gestión Empresarial; Diego González Rivas, en Acción Social; Jaume Plensa, en Arte y Cultura; Carme Ruscalleda, en Turismo y Gastronomía; y Regina Llopis, en Ciencia e Innovación.

El ejecutivo y actual presidente de Mapfre, Antonio Huertas, intervendrá en el acto en nombre de esta XI Promoción. Estas acreditaciones son un reconocimiento público otorgado por el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), con el beneplácito del ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

El objetivo de esta acreditación es reconocer públicamente a las personas físicas o jurídicas que, con su trabajo y prestigio internacional, contribuyen a mejorar o generar una imagen positiva de España en el exterior.