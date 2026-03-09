Starmer dice que mantiene conversaciones para desescalar la situación en Oriente Medio

Londres, 9 mar (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este lunes que el Reino Unido mantiene "numerosas conversaciones" para tratar de desescalar la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán así como para mitigar su impacto en la economía.

En un acto en Londres, Starmer reconoció que "realmente es necesario hallar una manera de desescalar la situación" y señaló que muchas de las conversaciones con sus aliados tratan de "cómo encontrar una forma de desescalarla y asegurar que no se agrave".

El líder laborista habló el domingo por primera vez con el presidente estadounidense, Donald Trump, después de que la semana pasada éste lo criticara por su falta de apoyo al inicio del conflicto el 28 de febrero y dijera el martes que no estaba "tratando con (Winston) Churchill", en alusión al ex primer ministro conservador que gobernó el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial.

Starmer subrayó hoy que la relación entre Londres y Washington sigue fuerte -ambos "hablan y trabajan juntos cada día"- y recordó que la Fuerza Aérea estadounidense utiliza en este momento las bases británicas de Fairford en Inglaterra y Diego García en el océano Índico para disparar contra posiciones iraníes con fines defensivos.

Aunque el Reino Unido no participa formalmente en la guerra contra el régimen de Teherán, el Gobierno británico autorizó el 1 de marzo a EE.UU. a usar sus bases con el fin de prevenir ataques iraníes a países del golfo Pérsico donde hay intereses británicos.

Ante el temor entre los ciudadanos a un aumento del precio de la energía y de la inflación por este conflicto, el primer ministro mantuvo que la economía británica está mejor preparada ahora para absorber el choque que cuando empezó la guerra en Ucrania en febrero de 2022.

Además, recordó que la ministra de Economía está en contacto con las autoridades financieras para gestionar el repunte del petróleo, que alcanzó casi 120 dólares en las últimas horas, y participará esta tarde en una reunión del G7, en la que los miembros podrían acordar liberar reservas para garantizar el suministro.