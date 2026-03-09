Países Bajos enviará fragata al Mediterráneo para reforzar la defensa de Chipre y Turquía

La Haya, 9 mar (EFE).- Países Bajos anunció este lunes que enviará una fragata de defensa aérea al este del mar Mediterráneo para participar en una misión junto a países como Francia y España destinada a reforzar la protección de países aliados frente a posibles ataques de Irán.

Según informó el Ejecutivo en una carta al Parlamento, el buque neerlandés Zr. Ms. Evertsen colaborará en la defensa de países de la región como Chipre, socio de la Unión Europea, y Turquía, aliado de la OTAN, ambos al alcance de Irán y de grupos armados vinculados.

"Con la participación en la misión, Países Bajos muestra solidaridad con sus aliados y contribuye a la cooperación europea en el marco de la protección del orden jurídico internacional", señaló.

La misión, de la que forma parte la fragata española Cristóbal Colón, también incluirá la protección de otros buques militares presentes en la zona, entre ellos el portaaviones francés Charles de Gaulle, y las embarcaciones que lo acompañan.

La fragata Evertsen pertenece a la clase de buques de defensa aérea y mando de la Marina neerlandesa, diseñada para proteger flotas completas frente a amenazas procedentes del aire y del mar, como aviones o misiles, y para coordinar operaciones navales desde su centro de mando.

Francia solicitó la semana pasada el apoyo de Países Bajos para reforzar la seguridad en la región, tras el conflicto desencadenado por los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado 28 de febrero, que derivaron en un fuerte incremento de la tensión en Oriente Medio.

Desde entonces, varios países de la región han sido objeto de ataques de respuesta con drones iraníes.

Evertsen, en la que trabajan unos 170 tripulantes, se encontraba realizando ejercicios con la flota francesa en el mar Báltico y navegó con ella hacia el Mediterráneo ya la semana pasada, mientras el Ejecutivo neerlandés decidía si participar en la misión.

El Gobierno describió la operación como una contribución "limitada y de carácter defensivo" que, en principio, se prolongará durante varias semanas, hasta comienzos de abril.

Entre los incidentes recientes en países de la región figura el impacto de un dron contra una base militar británica en Chipre, que según informaciones preliminares habría sido lanzado desde Líbano.

Además, Turquía ha interceptado en varias ocasiones misiles iraníes que atravesaban su espacio aéreo.

Se espera que el Parlamento neerlandés debata esta misma semana la decisión del Gobierno. Aunque formalmente no tiene que aprobar la misión, en la práctica los militares neerlandeses solo se despliegan en el extranjero si existe una mayoría parlamentaria a favor. EFE