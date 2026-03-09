Nuevos ataques iraníes en Baréin dejan 32 heridos y desatan un incendio en una refinería

Redacción internacional, 9 mar (EFE).- Nuevos drones lanzados por Irán este lunes provocaron al menos 32 heridos en Baréin y un incendio en una refinería, coincidiendo con la declaración de la compañía nacional de petróleo del país árabe del golfo Pérsico, BAPCO Energies, de la "fuerza mayor" en sus operaciones.

Según un comunicado del ministerio de Salud, el primer ataque ocurrió en la madrugada del lunes cuando un dron impactó en la isla de Sitra, en el este de Baréin, provocado heridas a "al menos 32 civiles, entre ellos cuatro graves".

La nota subrayó que "todos los heridos son ciudadanos bareiníes, entre ellos niños que requirieron intervención quirúrgica", incluido "un bebé de dos meses".

Añadió que el sistema sanitario del país "permanece en alerta máxima, y que "los niveles de preparación en varios departamentos vitales se han incrementado desde el inicio de esta injusta agresión" iraní.

Este ataque coincidió con el anuncio de la agencia oficial de noticias bareiní, BNA, de una nueva "agresión" iraní contra una refinería de la petrolera nacional de Baréin, BAPCO Energies, en la zona de Al Maameer, en el este del país, el segundo ataque de ese tipo desde el jueves pasado.

BNA, que cita al Centro Nacional de Comunicaciones, explicó que el incendio se desató "en una instalación en Maameer tras ser blanco deliberado de un ataque iraní, causando daños materiales, pero no se reportan heridos ni muertos", y aseguró que el incendio "fue completamente contenido".

Esos ataques se produjeron poco antes de que BAPCO Energies declara este lunes "fuerza mayor" en sus operaciones, lo que le permite incumplir sus obligaciones respecto al mercado mundial, debido a los ataques con misiles y drones de Irán contra las instalaciones enérgicas del reino del golfo Pérsico.

En un comunicado, la petrolera destacó que la decisión fue tomada también tras "el reciente y brutal ataque (con misil iraní) que tuvo como objetivo una de las unidades de Bapco Refining Company" causando un incendio en una de las principales refinerías del país.

La guerra en el Golfo ha generado una fuerte tensión sobre los suministros mundiales de petróleo y gas, y ha provocado una escalada significativa de los precios en los mercados internacionales, donde el barril de brent se ha encarecido cerca de un 30 % en la primera semana de guerra, mientras que el gas en Europa se ha disparado hasta un 50 %.

Además de los ataques contra refinerías y plantas de gas en el interior de Irán, como los que paralizaron una refinería en el yacimiento South Pars, el país persa ha lanzado decenas misiles y drones contra los instalaciones petroleras en Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos. EFE