Mar Flores, tajante sobre el libro de su nuera Alejandra Rubio: "La verdad es que no lo he leído"

Una vez más Mar Flores lo ha vuelto a hacer, se ha convertido en una de las protagonistas de la V edición de los Premios Mujer Fearless en la que la modelo fue una de las premiadas. En un buen momento de su vida a nivel profesional a pesar de los enfrentamientos familiares que le rodean, Mar recogió el premio de manos de la escritora Carmen Posadas, todo un referente para ella. "Te diría que un sueño es que una escritora multipremiada y muy reconocida como Carmen Posadas me entregue el premio esta noche. Eso sí que es un premio, eso sí que es de honrar. Jamás me lo hubiera imaginado" ha reconocido Mar ante los mircrófonos de Europa Press.

Consciente de las muchas críticas que ha recibido por la publicación de sus memorias 'Mar en calma', la modelo insiste en que su intención al escribir este libro no era reabrir viejas heridas, sino transitar por una especie de catarsis que le sirviese de terapia para seguir adelante con su vida. "Fue una catarsis, fue un momento de una necesidad personal que tuve y el resultado ha sido otro completamente distinto, que es un libro que ha sido leído, escuchado y que tiene un mensaje que he sabido transmitir. Eso me hace sentirme bien, pensar que no me he equivocado" dejaba muy claro Mar a pesar de todo.

En medio de las nuevas rencillas familiares que han surgido entre Carlo Costanzia y Alejandra Rubio con Laura Matamoros, Mar ya ha dejado claro que no quiere hablar de estos temas públicamente, por ello, cuando le piden un consejo para su nuera como escritora, sentencia: "Una persona por escribir un libro no es escritora. Me refiero a mí. Por supuesto, no estoy hablando de nadie. Yo solamente hablo de mí". Además, lejos de mostrarle un apoyo incondicional a la hija de Terelu Campos, reconoce que no se ha leído su libro 'Si decido arriesgarme': "Pues no, la verdad es que no. No lo he leído".