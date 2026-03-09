La UE aborda con socios de O. Medio la posible crisis energética e insta a la diplomacia

Bruselas, 9 mar (EFE).- Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, y los líderes de 13 países de Oriente Medio abordaron este lunes cómo mitigar el impacto de los ataques a infraestructuras energéticas y el bloqueo del estrecho de Ormuz en la seguridad energética mundial, mientras insistieron en la vía diplomática para resolver el conflicto en Irán.

- Von der Leyen, Costa y los líderes de Jordania, Egipto, Baréin, el Líbano, Siria, Turquía, Armenia, Irak, Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Omán celebraron una reunión por videoconferencia para hablar de la situación en Irán y "los inaceptables ataques contra los países de la región y el impacto en la seguridad energética".

- Juntos, reclamaron "pleno respeto a la ley internacional" ante la escalada en esa región y apostaron por la diplomacia "como único camino viable", y la UE se ofreció a "contribuir de todas las formas posibles para ayudar a calmar la situación y facilitar el regreso a la mesa de negociaciones", según una declaración emitida por Costa y Von der Leyen.

- Von der Leyen, Costa y los mandatarios de esos 13 países dedicaron su reunión telemática también a analizar la situación por el impacto de los ataques a las infraestructuras energéticas y el cierre de facto del estrecho de Ormuz en la seguridad energética mundial, y exploraron vías de refuerzo para "mitigar estos riesgos".

- Los presidentes comunitarios mostraron además la disposición de la UE a "adaptar y mejorar" sus operaciones navales Aspides y Atalanta para proteger vías navegables críticas en el mar Rojo y el Índico ante la presión sobre el estrecho de Ormuz, mientras el barril de petróleo supera ya los 100 dólares.

- Sobre el Líbano en concreto, instaron a proteger a la población civil y respetar su soberanía e integridad territorial. Von der Leyen anunció la movilización de las reservas del mecanismo de emergencia humanitario ReliefEU para ayudar a unas 130.000 personas en el Líbano, con un primer vuelo previsto para este martes.

- La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, alertó además de que ese país corre el riesgo de convertirse en otro frente en la guerra contra Irán y pidió por un lado a la milicia chií Hizbulá que deje de atacar a Israel, y a Israel que cese las operaciones en territorio libanés.

- Asimismo, Von der Leyen dijo hoy durante una conferencia con embajadores de la UE en el mundo que "no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní", y advirtió sobre las consecuencias económicas que puede acarrear la escalada del conflicto.

- La política alemana reiteró su condena al régimen iraní, que "ha infligido la muerte e impuesto la represión a su propio pueblo", además de "provocar la devastación y la desestabilización de toda la región a través de sus auxiliares armados con misiles y drones".

- La presidenta comunitaria no mencionó explícitamente que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán se haya producido al margen de la ONU, pero sí pidió replantear el sistema de Naciones Unidas y, aunque consideró necesario un sistema de gobernanza mundial basado en normas, dijo que "cuando los formatos tradicionales resultan inoperantes", hay que encontrar "formas creativas de resolver las crisis más graves".

- "Europa ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo, de un mundo que ha desaparecido y que no volverá", recalcó Von der Leyen ante los embajadores de la UE, y añadió que Europa ya no puede ceñirse sólo a esa estructura para defender sus intereses.

- Consideró que es un "mensaje duro de escuchar", pero pidió "determinar si el sistema construido, con todos sus intentos bienintencionados de consenso y compromiso, es más bien una ayuda o un obstáculo" para la credibilidad de la UE "como actor geopolítico".

- La UE también se pronunció hoy sobre el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, hijo de su predecesor asesinado en uno de los ataques llevados a cabo por Israel y Estados Unidos contra Teherán, y se limitó a decir que "tomaba nota" de su elección y que no está sujeto actualmente a sanciones de la UE. EFE