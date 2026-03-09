La IndyCar presenta el trazado de la carrera que se celebrará en Washington en agosto

Washington, 9 mar (EFE).- La serie IndyCar desveló este lunes el trazado del 'Freedom 250' Grand Prix, la nueva carrera que se celebrará en Washington en agosto, con un circuito que recorrerá el entorno de la Explanada Nacional y avenidas como Pensilvania e Independencia, cerca del Capitolio estadounidense.

El trazado, presentado en una rueda de prensa, consta de siete curvas y 1,7 millas (unos 2,74 km) y permitirá alcanzar altas velocidades frente a algunos de los monumentos más emblemáticos de la capital, en el marco de los actos por el 250 aniversario de la independencia de EE.UU.

La prueba, prevista para el 23 de agosto, combina largas rectas y secciones técnicas entre manzanas del centro.

La línea de boxes se ubicará en la avenida Pensilvania entre las curvas 1 y 2, mientras que la línea de salida y llegada estará en Third Street, con el Capitolio como telón de fondo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado mes de enero una orden ejecutiva para celebrar una carrera de IndyCar en las calles de Washington este agosto, con motivo del 250º aniversario del país, que se celebra el 4 de julio.

"Esto va a tener mucha gente, ni siquiera diré cuánta, porque creo que puede establecer un récord en las carreras. Va a ser muy, muy importante. Celebramos la grandeza del automovilismo estadounidense", aseguró el mandatario desde el Despacho Oval.

La actual temporada de la IndyCar consta de 17 carreras; la competición arrancó el pasado 1 de marzo en St. Petersburg (Florida) con triunfo del vigente campeón, Alex Palou.

Palou, cuatro veces campeón de la Indycar, marcha ahora mismo en la quinta posición en la tabla tras haberse accidentado en la segunda prueba, disputada este pasado fin de semana en el circuito oval de Phoenix (Arizona). EFE

