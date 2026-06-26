Itene desarrolla un sistema de detección rápida de salmonella y listeria en alimentos mediante biosensores avanzados

El centro tecnológico Itene ha logrado "importantes" avances en el desarrollo de soluciones analíticas rápidas para el control microbiológico en la industria agroalimentaria gracias al proyecto AGROSENS.
La iniciativa, financiada por el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i) de la Generalitat Valenciana y por la Unión Europea a través de fondos FEDER, ha permitido desarrollar sistemas de biosensado capaces de detectar patógenos alimentarios críticos en tan solo 60 minutos, tras únicamente cuatro horas de preincubación, según ha informado el centro en un comunicado.
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El proyecto, ejecutado entre junio de 2025 y junio de 2026, ha estado centrado en el desarrollo de herramientas innovadoras para la detección temprana e in situ de bacterias patógenas como Salmonella spp. y Listeria monocytogenes, contribuyendo así a reforzar la seguridad alimentaria y mejorar la capacidad de respuesta de la industria ante posibles contaminaciones microbiológicas.
Durante el desarrollo del proyecto, Itene ha diseñado y validado tiras de flujo lateral de nueva generación capaces de ofrecer resultados preliminares altamente prometedores en matrices agroalimentarias, alcanzando límites de detección de hasta 100 UFC/g. "Estos resultados representan una mejora significativa frente a las metodologías convencionales, reduciendo drásticamente los tiempos de análisis y favoreciendo su aplicación directa en entorno industrial", han apuntado.
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Además, el proyecto ha avanzado en la integración de herramientas digitales para mejorar la fiabilidad y trazabilidad de los análisis microbiológicos. En concreto, se ha desarrollado un dispositivo portátil de lectura junto con un software de análisis de imagen basado en señales fluorescentes y colorimétricas, lo que permite aumentar la objetividad en la interpretación de resultados y facilitar la futura implantación industrial del sistema AGROSENS.
Asimismo, Itene ha desarrollado tiras específicas para la detección de Salmonella Typhimurium y Salmonella Enteritidis, los serotipos con mayor relevancia en seguridad alimentaria, manteniendo niveles de sensibilidad equivalentes a los obtenidos para Salmonella spp.
"El principal reto del proyecto ha sido desarrollar una solución capaz de combinar rapidez, sensibilidad y aplicabilidad industrial en un mismo sistema. Los resultados obtenidos demuestran que es posible avanzar hacia herramientas de control microbiológico más ágiles y fiables, capaces de reducir significativamente los tiempos de detección sin comprometer la calidad analítica", ha destacado María José Juárez, responsable del proyecto en Itene.
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Juárez ha subrayado, además, que "la integración de sistemas digitales de lectura y análisis supone un paso importante hacia la implantación de tecnologías de biosensado avanzadas directamente en planta, facilitando la toma de decisiones rápidas y mejorando la trazabilidad de los resultados".