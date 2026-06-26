Grossi confirma conversaciones con Irán para un sistema de verificación "muy solido" de su programa nuclear

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, ha señalado este viernes que han arrancado las conversaciones con las autoridades de Irán para un sistema de verificación "muy sólido" de su programa nuclear, en el marco del acuerdo preliminar alcanzado con Estados Unidos.

Según ha informado en una rueda de prensa desde Japón, recogida por la agencia Jiji, el organismo ha mantenido "conversaciones iniciales" con Teherán, aunque ha indicado su intención de que el trabajo "se intensifique pronto" puesto que los contactos "apenas arrancaron".

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Grossi ha recalcado que el objetivo del acuerdo entre Washington y Teherán es "garantizar que no se desarrollen armas nucleares en Irán", algo a lo que el Ejecutivo iraní se ha comprometido. "El Gobierno de Irán ha declarado con toda claridad que esa no es su intención", ha añadido, antes de recalcar que "las intenciones no bastan".

"Tenemos que contar con un sistema de verificación muy sólido tan pronto como sea posible", ha dicho el director general del OIEA, en medio de las discrepancias sobre el proceso a seguir para inspeccionar instalaciones nucleares en Irán, tras la reciente firma de un memorando de entendimiento entre Teherán y Washington de cara a poner fin al conflicto en Oriente Próximo.

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De lado de la República Islámica niegan que haya planes para inspecciones de instalaciones nucleares atacadas durante la guerra ni del material nuclear que posee Teherán y han criticado a Washington por "crear un hecho consumado mediante el ruido mediático". Por contra, Estados Unidos insiste en que habrá inspecciones inminentes y que Teherán "ha aceptado totalmente el mayor nivel de inspecciones nucleares".