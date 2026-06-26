OpenAI lanzará GPT-5.6 de forma escalonada y llegará primero a socios aprobados por el Gobierno de Estados Unidos

OpenAI está preparando la llegada de su próximo modelo de vanguardia GPT-5.6, que tendrá lugar próximamente pero no seguirá un curso de lanzamiento habitual, sino que se pondrá a disposición de un determinado grupo de socios de forma escalonada, en base a las instrucciones del Gobierno de Estados Unidos.

Hasta ahora, cuando la compañía dirigida por Sam Altman ha lanzado un nuevo modelo al mercado, este suele ser accesible para todos los usuarios a nivel general desde el primer momento. Sin embargo, está cambiando la estrategia con su próximo modelo de inteligencia artificial (IA), que seguirá un proceso de lanzamiento similar al que ha llevado a cabo Anthropic con Mythos.

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Esto se debe a que OpenAI planea lanzar GPT-5.6 de forma escalonada, poniéndolo a disposición inicialmente de un grupo de clientes empresariales determinado, que deberán ser aprobados previamente por la propia administración Trump.

Así lo ha detallado el CEO de la tecnológica en una reunión con sus empleados celebrada esta semana, como ha podido saber The Information según declaraciones de fuentes internas, que han matizado que el Gobierno estadounidense aprobará el acceso "cliente por cliente" durante el periodo de vista previa, limitado por petición de la propia administración.

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Tras este periodo de prueba limitado, OpenAI espera poder realizar un lanzamiento general para todos los usuarios de GPT-5.6, que tendrá lugar "un par de semanas después" previsiblemente, como ha señalado el medio citado.

Este cambio en el plan de lanzamiento se debe a las preocupaciones del Gobierno de Estados Unidos por ofrecer acceso a cualquier persona a modelos de altas capacidades estadounidenses, con la idea de mantener reservadas sus tecnologías más avanzadas y evitar que puedan ser utilizadas para fines maliciosos o por grupos extranjeros.

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Así, se ha de tener en cuenta que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva recientemente solicitando a las empresas de IA que permitan una revisión federal de sus modelos más potentes antes de su lanzamiento público.

Sin embargo, el propio Altman ha compartido no estar conforme con este tipo de lanzamientos. "Le hemos dejado claro al gobierno estadounidense que este no es nuestro modelo preferido a largo plazo, y trabajaremos con ellos y con otros actores de la industria para lograr un enfoque más sostenible para los futuros lanzamientos", ha manifestado según The Information.

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Cabe destacar que este procedimiento es similar al que ya llevó a cabo Anthropic con su modelo Claude Mythos, que desde el principio solo ha estado disponible para los socios que forman parte del Proyecto Glasswing, debido a que sus altas capacidades de IA pueden suponer un riesgo para la ciberseguridad en manos equivocadas.

Igualmente, Anthropic tuvo que restringir recientemente el acceso a dos de sus modelos más avanzados, Fable 5 y Mythos 5, por una directiva emitida por Estados Unidos, debido a un acceso a esta tecnología por parte de un grupo vinculado a China, considerándolo un riesgo para la seguridad estadounidense.

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