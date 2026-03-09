El ministro de Industria francés dice que el precio de energía subirá por Irán, pero traslada "calma"

Durante una visita a la planta de Vicky Foods en Gandía, el ministro de Industria de Francia, Sébastien Martin, indicó que el sector productivo mantiene la estabilidad pese al contexto de incertidumbre internacional generado por los recientes ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la escalada del conflicto en Oriente Medio. Según publicó la agencia de noticias Europa Press, Martin subrayó que, aunque se prevé un incremento en los costos energéticos debido a la situación en la región, las industrias francesas continúan operando con normalidad y sin señales de alteraciones graves.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, Martin aseguró a la prensa que “el precio de la energía va a subir”, una situación que atribuyó directamente a los efectos del conflicto en Oriente Medio. A pesar de anticipar este aumento, el ministro remarcó que, por el momento, el sector industrial francés afronta el escenario global con “mucha calma”.

El titular de Industria realizó estas declaraciones junto al secretario de Estado de Industria de España, Jordi García Brustenga, mientras recorrían las instalaciones del complejo alimentario en Gandía. En este contexto, destacó que el impacto de la crisis energética y de seguridad trasciende las fronteras europeas y tiene un alcance mundial, lo que lleva a las autoridades de Francia a convocar reuniones diarias para evaluar el desarrollo de los acontecimientos, según detalló Europa Press.

Martin enfatizó en la importancia de monitorear de cerca la evolución de la situación internacional para detectar cualquier cambio que pudiera afectar al tejido industrial. Según consignó Europa Press, a pesar de la presión sobre los precios derivada de la volatilidad en el mercado de la energía, los responsables del área productiva han optado por mantener una actitud cauta y supervisar día a día los indicadores relevantes.

Consultado sobre la postura de España frente al conflicto y las posibles medidas diplomáticas, el ministro francés evitó pronunciarse, argumentando que son cuestiones “de diplomacia” y recalcando que esa materia corresponde a otros ámbitos del gobierno, según reportó Europa Press.

El conflicto en Oriente Medio, reavivado tras los ataques de Estados Unidos e Israel dirigidos a Irán, ha generado preocupación en el ámbito industrial y energético europeo por la posible afectación de los suministros y el encarecimiento de los recursos. Europa Press informó que especialistas y autoridades están evaluando constantemente la situación para prepararse ante posibles repercusiones, aunque insisten en que, por ahora, la respuesta del sector productivo sigue caracterizándose por la estabilidad y la coordinación interna.

La reunión entre las autoridades francesas y españolas en la planta de Vicky Foods permitió analizar el contexto internacional y remarcar la necesidad de colaboración entre los distintos países europeos para afrontar un escenario energético incierto, según remarcó Europa Press. Martin reiteró la importancia de mantener la vigilancia y la comunicación permanente para asegurar que los sectores industriales puedan adaptarse con flexibilidad a los cambios que la coyuntura internacional pueda plantear.

Europa Press detalló que, aunque el aumento de los precios de la energía representa un desafío inmediato derivado de la situación en Oriente Medio, las acciones coordinadas dentro de Francia y la cooperación europea resultan claves para amortiguar el impacto y ofrecer certidumbre a los actores económicos involucrados. El ministro Martin concluyó su intervención insistiendo en la necesidad de que las autoridades continúen con la gestión activa y preventiva para anticipar escenarios y minimizar riesgos en el entorno industrial y energético.