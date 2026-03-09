El centrocampista del Athletic Club Unai Gómez sufre una lesión ósea en la rodilla izquierda

El centrocampista del Athletic Club Unai Gómez sufrió el pasado sábado, en el duelo liguero ante el FC Barcelona, una lesión ósea en la rodilla izquierda, y será baja para el partido de la próxima jornada de LaLiga EA Sports ante el Girona, según confirmaron los servicios médicos del club vizcaíno este lunes.

El jugador de Bermeo tuvo que ser sustituido al comienzo del partido del sábado pasado ante el FC Barcelona. Unai Gómez tuvo que pedir el cambio en el minuto 10 del partido al sufrir "una contusión ósea en el cóndilo interno de su rodilla izquierda", apunta el comunicado del club de Ibaigane, que también señala que su disponibilidad "queda pendiente de evolución".