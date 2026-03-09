Agencias

Detenidos diez miembros de Núcleo Nacional por desórdenes públicos durante la manifestación del 8-M en Madrid

Agentes de la Policía Nacional detuvieron durante la tarde de este domingo a diez personas acusadas de desórdenes públicos por intentar alterar el normal desarrollo de la manifestación por el Día de la Mujer durante su recorrido por las calles de Madrid.

Fuentes policiales consultadas por Europa Press han confirmado los hechos, adelantados previamente por 'eldiario.es', y han señalado que además uno de los detenidos ha sido acusado por un posible delito de atentado contra la autoridad.

Por su parte, la organización Núcleo Nacional ha informado en sus redes sociales de la detención de "nacionalistas" durante el desarrollo de la marcha del 8-M. "Su represión no nos achanta, nos hace más fuertes para seguir luchando", afirman.

Miembros de Núcleo Nacional asistieron a la marcha del domingo con pancartas en las que se leía el lema 'No fue el patriarcado, fueron magrebís'.

EuropaPress

