China afirma que su cooperación con América Latina "no tiene cálculos geopolíticos"

Pekín, 9 mar (EFE).- China afirmó este lunes que su cooperación con América Latina y el Caribe "no tiene cálculos geopolíticos" y no va dirigida contra terceros, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera sobre la influencia extranjera en el hemisferio occidental y en el Canal de Panamá.

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun aseguró hoy en rueda de prensa que los países latinoamericanos "son Estados soberanos e independientes" con derecho a elegir sus propios socios y modelos de desarrollo.

Guo subrayó que China mantiene sus relaciones con los países de América Latina y el Caribe bajo los principios de "respeto mutuo, igualdad y beneficio recíproco, apertura e inclusión y cooperación de beneficio mutuo", y reiteró que estos vínculos "no van dirigidos contra ninguna tercera parte ni deben verse afectados por terceros".

Las declaraciones del portavoz se producen después de que Trump celebrara el sábado en Florida la cumbre denominada 'Escudo de las Américas', en la que reunió a una docena de líderes latinoamericanos afines y advirtió de que Estados Unidos no permitirá que "influencias extranjeras hostiles" se establezcan en el hemisferio occidental.

Durante el encuentro, el mandatario estadounidense también mencionó el Canal de Panamá como una infraestructura estratégica y reiteró su preocupación por la presencia de actores extranjeros en torno a esta vía clave para el comercio mundial.

Las palabras de Guo se producen un día después de que el canciller chino, Wang Yi, pidiera que "terceras partes" no interfieran en las relaciones entre China y América Latina durante su rueda de prensa anual celebrada en el marco de la sesión de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), el principal evento político del país.

El ministro defendió que la cooperación entre ambas partes no responde a cálculos geopolíticos ni exige a los países de la región "tomar partido". EFE