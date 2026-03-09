Casa Real y Pedro Sánchez felicitan a Audrey Pascual, campeona paralímpica de supergigante

La Casa Real y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitaron este lunes a la esquiadora española Audrey Pascual, flamante ganadora de la medalla de oro en la modalidad de supergigante de los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), su segundo metal en esta cita para ella y para España, para conquistar "un lugar en la historia del deporte español".

La madrileña, de 21 años y que compite en la categoría de deportistas sentadas (LW12-2), logró proclamarse campeona paralímpica por primera vez en su carrera después de dominar esta prueba, una de sus favoritas. Es la segunda medalla para España en estos Juegos Paralímpicos de Invierno, y la segunda para Pascual, que firmó una plata en el descenso del sábado.

"España vuelve a lo más alto 12 años después en los Juegos Paralímpicos de Invierno. Gracias por este debut inolvidable, campeona", escribió el perfil de la Casa Real en la red social 'X', tras la consecución de la 45ª medalla en la historia invernal del deporte paralímpico español y la 16ª dorada. Jon Santacana, junto a Miguel Galindo como guía, había sido el último en lograr ser campeón, en el descenso de Sochi 2014, mientras que a nivel femenino, el último oro había sido de Magda Amo, que conquistó cuatro en Nagano 1998, entre ellos el de supergigante.

Por su parte, Pedro Sánchez resaltó que "no solo se gana una medalla, se conquista un lugar en la historia del deporte español". "Un ejemplo de superación que nos llena de orgullo. ¡Enhorabuena, Audrey Pascual!", afirmó el presidente del Ejecutivo en redes sociales.