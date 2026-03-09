Alejandra Rubio marca límites en pleno conflicto entre Carlo Costanzia y Laura Matamoros

Durante la reciente disputa entre Carlo Costanzia y Laura Matamoros, Alejandra Rubio expresó su cansancio ante la atención mediática y pidió públicamente que no la relacionaran con el conflicto familiar. Según informó el medio, la hija de Terelu Campos, quien mantiene una relación con Costanzia, hizo patente su molestia ante las cámaras tras finalizar su jornada laboral. Dirigiéndose a los reporteros, Rubio declaró: "Chicos, sacadme de este tema ya, ¿vale? Por favor, o sea", reflejando su saturación respecto a la situación que persiste desde hace varios días.

De acuerdo con la información recopilada por el medio, Rubio se ha visto involucrada debido a su cercanía con los protagonistas de la controversia. Aunque la atención se ha centrado principalmente en el enfrentamiento entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia, la vinculación familiar y sentimental de Alejandra Rubio la ha situado en el centro de la polémica. La joven colaboradora, conocida también en las redes sociales por su papel de influencer, manifestó su deseo de mantenerse al margen y no servir de argumento en la dinámica de reproches cruzados.

El medio detalló que, al abandonar su lugar de trabajo, la reacción de Alejandra Rubio reflejaba incomodidad y enfado ante la presión mediática. Evitó hacer declaraciones extensas y puso límites a las preguntas de la prensa, solicitando que no la incluyeran en los titulares relacionados con el conflicto. Rubio tomó una postura de distancia y protección frente a su entorno privado, alejándose del interés mediático generado en torno a su figura.

Frente a los interrogantes sobre el estado emocional de Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, Alejandra Rubio eludió valorar públicamente la situación de su pareja. Ante la insistencia de los periodistas, optó por una respuesta breve y directa: "Pregúntaselo a él. Gracias", según publicó el medio. De este modo, la influencer señaló su intención de no formar parte del circuito de declaraciones sobre la crisis familiar.

Todas las reacciones de Alejandra Rubio surgieron en un contexto de alta exposición pública, donde tanto la disputa entre Costanzia y Matamoros como la propia posición de Rubio han sido tema de constante seguimiento por parte de los medios. Los acontecimientos han situado a la joven en una posición compleja, con persistentes preguntas sobre sus relaciones personales y su punto de vista ante el enfrentamiento. Según consignó la fuente, la actitud de Alejandra Rubio consistió en cerrar cualquier vía que pudiera alimentar la controversia, mientras subrayaba su petición de privacidad y respeto ante la presión que rodea al ámbito familiar y mediático.

El medio también informó que este episodio evidencia el vínculo entre la vida privada de figuras mediáticas y el interés persistente de los medios de comunicación en los conflictos familiares, donde terceros como Alejandra Rubio resultan involucrados. La joven ha dejado claro su límite y su propósito de no ingresar en el debate público ni tomar partido en la disputa que mantienen Laura Matamoros y Carlo Costanzia, reafirmando así su desmarque frente a la persistente atención pública y periodística.