ABB Robotics se asocia con Nvidia para impulsar con IA la robótica industrial

ABB Robotics ha suscrito un acuerdo por el que combinará su herramienta para la programación, diseño y simulación de software con la potencia de simulación de Nvidia Omniverse para cerrar la brecha tecnológica existente entre simulación y realidad, lo que facilitará a las empresas implementar robótica impulsada por IA en diversos flujos de trabajo industriales.

Mediante la integración en ABB Robotics de las herramientas de Nvidia Omniverse para ayudar a los fabricantes a implementar IA física en aplicaciones robóticas, los desarrolladores podrán simular robots en gemelos digitales y generar datos sintéticos para entrenar sus modelos físicos de IA.

"Hoy, gracias a las tecnologías de computación y simulación aceleradas de Nvidia, hemos eliminado las últimas barreras para hacer realidad la IA industrial y física a escala global, acortando la distancia entre la simulación y la realidad", afirmó Marc Segura, presidente de ABB Robotics.

"El sector industrial necesita una simulación físicamente precisa para cerrar la brecha entre el entrenamiento virtual y la implementación a escala en el mundo real de la robótica impulsada por IA", afirmó Deepu Talla, vicepresidente de robótica e IA de borde de Nvidia.

El pasado mes de octubre, SoftBank Group anunció un acuerdo para adquirir por 5.375 millones de dólares (4.630 millones de euros) la división de robótica de ABB. La adquisición, aprobada por el consejo de administración de SoftBank Group y sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales, podría cerrarse a mediados o finales de 2026.