10-1. República Dominicana da paliza a Israel y avanza a cuartos de final

Redacción Deportes, 9 mar (EFE).- Con la estelar actuación de Fernando Tatis Jr., quien conectó un Grand Slam, República Dominicana derrotó este lunes 10-1 a Israel y avanzó a los cuartos de final de la VI edición del Clásico Mundial de Béisbol en el primer partido de la jornada del Grupo D en Miami (Estados Unidos).

La novena quisqueyana, que dirige Albert Pujols, logró su tercer triunfo al hilo, aseguró su pase a la próxima fase y, de paso, le dio la mano a Venezuela que sin jugar también avanzó a cuartos de final, sin importar lo que pase más tarde ante Nicaragua, ya apeada del torneo.

Para definir el liderato del Grupo D y conocer a su rival en cuartos, Corea del Sur o Japón, dominicanos y venezolanos se verán las caras este miércoles en el partido estelar de la zona en Miami.

El jardinero Tatis Jr., con dos outs en la pizarra, bateó en la segunda entrada el jonrón con las bases llenas por el jardín izquierdo para que anotaran Carlos Santana, Oneil Cruz y Geraldo Perdomo para poner a su equipo 5-0 en el marcador.

Según dato de la MLB, el vuelacerca de Tatis Jr., que castigó un cambio de velocidad de 78.7 millas por hora del abridor zurdo de Israel Ryan Prager y que salió de su bate a 104.9 mph y recorrió una distancia de 400 pies, es el primer Grand Slam de República Dominicana en la historia del Clásico Mundial de Béisbol.

Y como si lo hecho no fuera suficiente, Tatis Jr. después despachó un sencillo productor de dos carreras.

La ofensiva de República Dominicana, que ha anotado un total de 29 carreras, inició la amenaza en el segundo episodio con corredores en circulación.

Prager le dio base por bolas a Manny Machado, luego Junior Caminero falló con elevado al campo corto, llegaron boletos para Carlos Santana y Oneil Cruz que congestionaron las bases y Agustín Ramírez se ponchó para el segundo out.

Perdomo también negoció boleto y entró la primera rayita. Quedó el escenario montado y Tatis Jr. bateó su Grand Slam que dio una ventaja 5-0 y comenzó la fiesta quisqueyana.

En el cuarto inning, Cruz encontró un lanzamiento en la zona de Zack Weiss y conectó un jonrón para el 6-0. Israel descontó con 'bambinazo' solitario de Spencer Horwitz.

En la séptima entrada, ante Tanner Jacobson, Cruz pegó doblete y Perdomo recibió base por bolas y después fueron remolcados con hit de Tatis Jr.

Caminero fue transferido en el octavo capítulo, entró a correr Erik González, que se movió a segunda con boleto a Cruz y anotó con rodado de Ramírez. En el noveno, Machado fue golpeado y anotó con triple de Erik González para poner el definitivo 10-1.

Todo le salió redondo a República Dominicana. En el montículo destacó su abridor Brayan Bello, quien ganó el juego y lanzó cinco entradas en las que sólo permitió una carrera, un hit y ponchó a siete, además de que el relevo se mantuvo impenetrable. EFE

(fotos)