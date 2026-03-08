Trump y Starmer hablan del uso de las bases de la RAF tras el desprecio del mandatario de EEUU

El Gobierno británico ha informado este domingo de una conversación telefónica mantenida entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer, en la que han tratado sobre el uso de las bases militares de la Real Fuerza Aérea británica (RAF, por sus siglas en inglés).

"Los líderes comenzaron abordando la situación en Oriente Próximo y la cooperación militar entre Reino Unido y Estados Unidos a través de la utilización de las bases de la RAF en apoyo a la defensa colectiva de los socios de la región", ha explicado el Número 10 de Downing Street en un comunicado.

Además, Starmer ha trasladado a Trump sus "sentidas condolencias" por la muerte de seis militares estadounidenses como resultado de los ataques iraníes de represalia.

El sábado era Trump el que se refería a Starmer para reprocharle la propuesta británica de colaboración militar cuando "ya hemos ganado la guerra". "Reino Unido, que una vez fue un gran aliado, quizás el más grande de todos, finalmente está pensando en serio enviar dos portaaeronaves a Oriente Próximo", dijo Trump en redes sociales.

"Está bien, primer ministro (Keir) Starmer. Ya no los necesitamos, pero lo recordaremos. ¡No necesitamos a gente que se une a las guerras después de que ya las hemos ganado!", argumentó el mandatario estadounidense.

El Gobierno británico no ha participado en las operaciones ofensivas contra Irán ni se ha comprometido a hacerlo, aunque la BBC ha informado este sábado de que un portaaeronaves británico ha elevado su nivel de alerta por si fuera necesario enviarlo a Oriente Próximo. Londres sí ha permitido la utilización de sus bases para operaciones defensivas.